Dos de las franquicias más importantes y exitosas durante las últimas dos décadas de PlayStation han sido, sin lugar a dudas, Uncharted y The Last of Us, ambas a cargo de los estudios de Naughty Dog. Pero tras Uncharted 4, el estudio dice que ya han “acabado” con esa historia, por lo que podrían no hacer más juegos de esa franquicia.

Y por si fuera poco, también han dicho que una secuela a The Last of Us Part II no está asegurada.

Las palabras provienen de una entrevista de Neil Druckmann, copresidente de Naughty Dog y director de los últimos juegos del estudio, incluyendo Uncharted 4 y ambas entregas de The Last of Us. Al respecto de la posibilidad de una secuela de la historia de Ellie en videojuegos, Druckmann dijo que no está seguro de si habrá un The Last of Us Part III, todo depende de si encuentran la historia correcta.

“Ya hemos dicho que el próximo The Last of Us será un juego de tipo multijugador, un título donde podrás entrar al mundo de The Last of Us con tus amigos y experimentar la brutalidad y la tensión de ese mundo. Será otro episodio en el universo de The Last of Us.

En cuanto a un The Last of Us Part 3, el proceso es el mismo que cuando hicimos Part II. Ese juego solo se hará realidad si encontramos una historia atractiva, que tenga un mensaje universal acerca del amor. Solo así haremos ese juego. Si no logramos dar con esa historia, ya tenemos un final fuerte y sólido en Part II que sería el final definitivo”.