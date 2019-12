Si no puedes esperar al Cybertruck de Tesla, puedes hacerte ya con esta copia rusa

Filed to:

Gif : Пушка Гараж ( YouTube

Elon Musk anunció el Cybertruck el pasado mes de noviembre de 2019, pero aunque ya están tomando reservaciones de la primera pickup de Tesla, todavía falta un tiempo considerable para que llegue a las calles (más allá del prototipo de Elon). ¿No quieres esperar? No hay problema, puedes hacerte con esta copia rusa.

El problema es que no es eléctrica... y ni siquiera le funcionan las puertas.

Se trata de la creación de un grupo de Youtubers rusos quienes parecen haberse cansado de esperar por el Cybertruck y decidieron hacer el suyo propio, modificando un LADA Hatchback en una versión un poco pirata de la pickup de Tesla. Y no, no estoy siendo duro, simplemente realista. Después de todo, la esencia del Cybertruck no es solo su aspecto futurista, sino que es una pickup eléctrica, completamente eléctrica.

El Cybertruck ruso esconde debajo de su carrocería un motor de combustión tradicional. Los responsables de esta obra lo lograon apenas con un presupuesto adicional de unos 1.200 dólares, más el automóvil.

Captura de pantalla : Пушка Гараж ( YouTube

Eso sí, este diseño copiado de manera improvisada tiene su coste: las puertas del Cybertruck ruso no funcionan. O mejor dicho, no tiene puertas. La única forma de entrar o salir del Cyberruso es por el maletero.

Captura de pantalla : Пушка Гараж ( YouTube

Afortunadamente, si deseas esta joya de la manufactura improvisada, puede ser tuya por apenas 666.666 rublos, lo que equivale a unos 10.800 dólares. También puedes simplemente disfrutar del video que han publicado en el que muestran todo el proceso de fabricación, y algunas de sus pruebas.

Si lo que deseas es un pickup de Tesla más elaborado y realmente eléctrico, puedes esperar al Cybertruck o seguir los pasos de Simone Giertz, la Youtuber que hizo su propio pickup Tesla transformando un Model 3. [ Пушка Гараж (YouTube)]