Un iPhone 6 Foto : Sean Gallup ( Getty Images )

Si todavía estás usando un dispositivo de Apple con iOS 12, Apple está implementando una importante actualización de seguridad que repara tres vulnerabilidades.



Para obtener iOS 12.5.4, puedes ir a Configuración, General y luego seleccionar Actualización de software. Los dispositivos afectados son el iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 y el iPod touch de sexta generación.



Según las notas de la versión de Apple, el parche apunta a dos vulnerabilidades de WebKit y un “certificado creado con fines malintencionados”, todos los cuales podrían conducir a la ejecución de código arbitrario. Apple también dice que las dos vulnerabilidades de WebKit pueden haberse explotado activamente, lo que significa que es una buena idea que cualquier persona con un dispositivo más antiguo descargue la actualización. La vulnerabilidad del certificado también se corrigió en iOS 14.6.



Si bien es una buena forma hacerlo, las empresas no están obligadas a mantener actualizaciones de seguridad para los dispositivos más antiguos. Muchos no superan un período específico, generalmente de 2 a 5 años, según el producto, que está enterrado en la letra pequeña. Este grupo particular de dispositivos de Apple ya no recibió nuevas funciones una vez que iOS 13 cayó en el otoño de 2019, pero aún son técnicamente funcionales. A fin de cuentas, casi todos estos dispositivos se lanzaron en 2013 o 2014, lo que los convierte en seis o siete años en este momento. (El iPod Touch de sexta generación es el “más nuevo”, ya que se lanzó en 2015). Según los estándares actuales, estos son absolutamente antiguos.



Quizás te estés preguntando, ¿quién diablos tiene todavía un iPhone 6 o 5S? La respuesta puede sorprenderte. Según DeviceAtlas, al menos el 5,3% de los usuarios de iPhone en 2020 tenía un iPhone 6, el 1,55% tenía un iPhone 5S y el 1,42% tenía un iPhone 6 Plus. En total, eso es casi el 8,3% de todos los usuarios de iPhone. (Si tienes curiosidad, DeviceAtlas dice que el iPhone más popular por uso es el iPhone 7 a nivel mundial y el iPhone XR en EE. UU.)



En general, recomendamos que los usuarios actualicen una vez que su dispositivo ya no sea capaz de admitir software más nuevo debido al hardware obsoleto, o si la actualización a un nuevo software es más problemática de lo que vale la pena. También recomendamos encarecidamente actualizar una vez que una empresa ya no proporcione actualizaciones de seguridad. Dicho esto, los dispositivos de Apple son caros, por lo que es bueno ver que Apple continúa proporcionando estas actualizaciones para los usuarios que no pueden actualizar.