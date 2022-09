No vamos a ponernos a hablar de plagio tan de buena mañana, pero muchas de las funciones de los nuevos iPhone 14 presentadas durante la última Keynote tienen similaridades que es difícil no pasar por alto.



En esta galería v amos a hacer un pequeño repaso a esas funciones que, desde la pantalla Always ON al modo ProRAW o la Dynamic Island, recuerdan mucho a cosas que ya hemos visto en los Samsung Galaxy, los Motorola o los Pixel. Si esas funciones están mejor integradas o no es otra historia.