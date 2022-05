By

Elden Ring ya es duro tal y como es, pero puede convertirse en un auténtico infierno si llevas demasiado peso encima. Un conocido jugador de la escena Souls llamado Iron Pineapple ha decidido intentar terminar el juego con su jugador completamente sobrecargado.

Los juegos de From Software suelen tener un sistema de inventario que regula el peso que llevamos encima. Si sobrepasas tu capacidad máxima para llevar objetos el personaje pasa de ser una ágil máquina de matar a ser un lento bloque de piedra. Se trata de una función pensada para que los jugadores gestionen su equipaje y no acaben convirtiéndose en armerías andantes.

Iron Pinneapple ha convertido la penalización en un modo de vida y nada más empezar el juego ha sobrecargado a tope a su personaje. Hacerlo significa no solo que te mueves mucho más lento. La regeneración de stamina (algo crucial en los combates) también es mucho más lenta. Por si eso fuera poco, no puedes correr, ni saltar, ni rodar, que es una técnica básica para intentar que los enemigos no te maten. El destino más triste es el de Torrent. En teoría se puede montar en nuestro fiel cabrallo estando sobrecargado, pero a Iro n Pinneaple le parecía inapropiado forzarlo de esta forma sin tene r magia gravitacional como Radhan, así que decide prescindir por completo de él.

Lo peor de este run que Iron Pinneapple resume en 35 minutos no son los jefes , es la imposibilidad de saltar, algo que el jugador logra parchear usando algunas cenizas de guerra que hacen saltar un poco al personaje de manera realmente creativa. Para los combates, Iron Pineapple opta por un build basado en objetos que reduzcan el máximo daño posible o incluso armas que le hagan recuperar algo de vida. Sea como sea, es un ejercicio agotador.