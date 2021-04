Imagen : Warner Bros.

El “Monsterverso” regresa una vez más. Legendary Pictures y Warner Bros están trabajando en una nueva película parte de su universo de monstruos, llamada Son of Kong, y quieren que su responsable sea el director de Godzilla vs. Kong.

Advertisement

Aunque Godzilla vs. Kong marcaba el final de la historia que comenzó en la película de Godzilla de 2014, parece que no es el final para el universo de monstruos de Legendary Pictures. Adam Wingard, director de esa película, está en negociaciones con los estudios de Legendary para regresar y dirigir una nueva película, según un reportaje de THR. Incluso en medio de una pandemia y con su estreno en simult áneo en cines y en streaming, parece que Godzilla Vs. Kong tuvo el suficiente éxito como para dar pie a una nueva pel ícula de la saga.

Esta no sería la primera película en llevar el título de Son of Kong. Hace casi un siglo, en el año 1933, se estrenó un film con el mismo nombre, dirigido por Ernest B. Schoedsack y protagonizado por los actores Robert Amstrong, Helen Mack y Frank Reicher. Esa película era secuela del film de King Kong que se estrenó el mismo año. Sin embargo, tomando en cuenta el universo preestablecido en la saga de Godzilla y Kong actual, podríamos esperar que la película sea muy distinta a aquel clásico. [vía The Hollywood Reporter]