Si bien la suscripción a PlayStation Plus incluye el acceso a juegos de PlayStation 5, todos estos están disponibles mediante descarga. Pronto, también será posible jugar a varios de estos títulos directamente desde la nube, mediante streaming. La compañía ha comenzado a probar esta funcionalidad que implementarán en PS Plus en el futuro.

Así lo ha anunciado de manera oficial el vicepresidente de servicios globales y ventas de la compañía, Nick Maguire, en un comunicado a través del blog oficial de PlayStation:

“Actualmente estamos probando el streaming de juegos en la nube para títulos de PlayStation 5 con soporte. Esto incluye juegos del catálogo de PlayStation Plus y algunas demos de juegos, además de juegos en formato digital que los jugadores posean en sus bibliotecas. [...] Cuando esta función esté lista, será posible hacer streaming de juegos de PS5 directamente en tu consola PlayStation 5”.

Advertisement

Hay tres claves muy importantes de este anuncio: la primera es que menciona que una vez la función esté lista, será posible hacer streaming de los juegos “directamente en tu consola PS5”, es decir, esta función no estará disponible en PC, al menos para su lanzamiento. PlayStation Plus Premium permite hacer streaming de juegos en PC, pero los títulos de PS5 no estarán incluidos, solo en las consolas PlayStation 5.

La segunda clave es que el comunicado habla de juegos “compatibles” de PS5, lo que significa que no todos los juegos de la consola estarán disponibles para streaming. Y la tercera clave es quizás la más importante: al poder hacer streaming de juegos de PS5, incluso aparentemente de tus propios juegos que poseas en formato digital, no tendrás que descargarlos e instalarlos, ahorrando así espacio de los menos de 900GB disponibles en el almacenamiento de la consola.

Advertisement Advertisement

Todavía no está claro cuándo llegará esta función para los usuarios de PS5 suscritos a PlayStation Plus Premium, sin embargo, el hecho de que sea la versión “Premium” de PS Plus la que recibirá esta función primero, podría significar que algunos territorios quedarán excluidos, al menos durante su lanzamiento (territorios como países en Latinoamérica que no cuentan con PS Plus Premium sino más bien con PS Plus Deluxe). Tampoco sabemos si la función estará disponible en el nuevo dispositivo/consola portátil de PlayStation, La PlayStation Project Q.