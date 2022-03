Si el mercado de auriculares true-wireless (TWS) es de por sí muy competitivo, la gama alta puede ser territorio comanche para empresas como Soundcore. A pesar de todo, la marca de audio de Anker consigue mirar a la cara a gigantes como Apple, Sony, Jabra y JBL con unos auriculares más baratos que los de esas alternativas. Los Soundcore Liberty 3 Pro son un producto casi redondo.



Características

Arquitectura acústica ACAA 2.0 con dos transductores alineados coaxialmente: Knowles Balanced Armature y driver dinámico de 10,6 mm



Cancelación de ruido activa HearID ANC con escenarios de uso personalizables

Soporte de códecs LDAC, AAC y SBC

Dos modos de transparencia: transparencia total y modo de voz

Batería de hasta 8 horas en los auriculares con ANC desactivada / batería de hasta 6 horas en los auriculares con ANC activada (al 60% de volumen)



Estuche compatible con carga inalámbrica y USB-C. Batería de hasta 32 horas (con ANC desactivada) y 24 horas (con ANC activada)



Tecnología de carga rápida de Anker: 15 minutos de carga de los auriculares = 3 horas de reproducción

6 micrófonos y un algoritmo de reducción de ruido basado en inteligencia artificial para filtrar el ruido de fondo en las llamadas

Controles táctiles personalizables para reproducción y pausa, avance de pista, volumen, etc.

Bluetooth v5.2 con conexión multipunto

Resistencia al agua IPX4

Disponible en cuatro colores: Midnight Black, Frost White, Fog Grey y Dusk Purple

Tamaño de cada auricular: 1,7 x 2,8 x 2,7 cm / Tamaño del estuche: 7 x 5,5 x 2,8 cm



Peso de cada auricular: 6 g / Peso del estuche: 43 g



Sorprendentemente cómodos

Lo primero que llama la atención de los Soundcore Liberty 3 Pro es su presentación. A diferencia de la cajita minimalista que utilizan otros fabricantes, la caja de estos auriculares se despliega hacia un lado para presentarte, de izquierda a derecha: unas instrucciones para encontrar el mejor ajuste de almohadillas, una amplia selección de puntas y alas de silicona, y los llamativos auriculares con su estuche.

La mayoría de fabricantes incluye tres puntas en una bolsita de plástico. Soundcore organiza las almohadillas en un expositor que nos servirá para clasificarlas por tamaño. Vienen cuatro pares de puntas propietarias (XS, S, M y L) y cuatro pares de alas o ganchos (el cuarto, ya colocado en los auriculares).

Las alas son más complicadas, pero las puntas se ponen y sacan en un clic. Como otros auriculares in-ear, los Soundcore Liberty 3 Pro tienen que insertarse en vertical y luego girarse en sentido antihorario para sellar bien el oído. De todos modos, la aplicación de Soundcore incluye un test de sellado para comprobar si el ajuste es bueno. Podrías necesitar almohadillas de distinto tamaño en cada oído para conseguir un ajuste idóneo.

Superada la curva inicial, los Soundcore Liberty 3 Pro son sorprendentemente cómodos. Más pequeños que sus predecesores, y aun así más grandes que otros auriculares, encajan con suavidad en los oídos y no ejercen demasiada presión en las orejas. Si el ajuste es bueno, el oído queda casi completamente sellado y los auriculares quedan aferrados a la oreja, por lo que son seguros para hacer ejercicio. Cada oído es un mundo, pero los Soundcore son definitivamente más cómodos que los Echo Buds 2 de Amazon que también estoy probando.

Como punto negativo, los Soundcore Liberty 3 Pro no son muy discretos. Al diseño ergonómico hay que sumar su gran tamaño (porque en algún sitio tiene que ir la batería cuando los auriculares no tienen “tallo”). Además, el confort se va perdiendo con el paso de las horas y, como ocurre con la mayoría de auriculares TWS, la presión en las orejas se acaba convirtiendo en una molestia.

Un estuche diferente

El estuche tiene más luces que sombras, pero la sombra es alargada. Se abre deslizando la tapa, algo que puedes hacer con una mano (punto a favor respecto a los estuches tipo cofre). Es de plástico rugoso, no se resbala y resiste como un campeón a los golpes. Pequeño, ligero y bastante delgado, cabe sin problema en el bolsillo. Además, es compatible con cargadores inalámbricos. Pocas cosas más cómodas que apoyar el estuche en una base de carga por la noche y olvidarte de los auriculares hasta el día siguiente.



¿Cuál es la sombra? Quizá lo que menos me gusta de los Soundcore Liberty 3 Pro. He tardado en acostumbrarme a colocar los auriculares en el estuche para guardarlos. Tengo que estudiar su orientación. Me fijo en los conectores de carga y en la R roja que indica cuál es el auricular derecho. Quizá porque es el modelo negro y no se ve claro, quizá porque soy torpe, pero la colocación de los auriculares en el estuche no me resulta intuitiva. Tengo que esperar a que se iluminen los dos indicadores LED en el interior del estuche para saber que cada auricular está conectado y recibiendo carga. Les vendrían bien unos imanes.

Hasta arriba de funciones

Los Soundcore Liberty 3 Pro son los auriculares con mejor arquitectura acústica de la marca. En su interior esconden una estructura coaxial de doble transductor. El sonido atraviesa primero un transductor dinámico con un diafragma de 10,6 mm que mejora los graves y medios hasta en un 150%. Luego pasa por un transductor equilibrado de la marca Knowles que incrementa los agudos hasta en un 460%.

No soy el mayor audiófilo de esta casa, pero he probado muchos auriculares y los Soundcore Liberty 3 Pro suenan claro y contundente. Desde la primera escucha se puede apreciar que están compitiendo con los mejores.

Para ello, Anker se ha asegurado de cargar los auriculares hasta arriba de prestaciones. Los Soundcore Liberty 3 Pro soportan el códec LDAC de Sony, que habilita una transmisión inalámbrica de alta resolución. No he podido probarlo en mi iPhone porque iOS no es compatible con LDAC, pero la función está disponible en algunos teléfonos con Android. Por cierto, incluso con el códec AAC estándar he tenido algún corte de transmisión (pero muy puntual ).

La cancelación activa de ruido tiene la opción de adaptarse automáticamente a los niveles de ruido del entorno y filtrar el ruido del viento. El modo transparencia viene en dos variantes: una que deja pasar todo el ruido ambiente que llega a los micrófonos y otra que deja pasar solo las voces.

Normalmente me conformo con el aislamiento natural de los auriculares y desactivo la cancelación de ruido para aumentar la duración de batería. Acostumbrado a la batería de los AirPods, estos duran una barbaridad: más de siete horas y con tres cargas completas de reserva en el estuche.

Una opción que no muchos auriculares permiten (aunque cada vez se ve más) es la de conexión multipunto. Puedes emparejar los Soundcore Liberty 3 Pro con dos dispositivos al mismo tiempo. No hace falta desconectarlos de un dispositivo para conectarlos al otro: si estás usando el ordenador, pero reproduces un audio de WhatsApp en el teléfono, los auriculares harán el cambio automáticamente. Esto me resulta útil para reproducir audiolibros en la cama desde el reloj, así no me llevo el teléfono a la cama y evito trasnochar.



A la hora de la verdad, la conexión multipunto no es tan fluida como desearía. Tengo que parar completamente la reproducción en un dispositivo para poder iniciarla en el otro. Esto pasaba mucho al principio con mis Sony WH-1000XM4, pero con las últimas actualizaciones de firmware mejoró. Quizá Soundcore siga el mismo camino. De hecho, ya ha habido actualizaciones de firmware que mejoran la estabilidad de la conexión desde que tengo los auriculares.

Extremadamente personalizables

Diría que la experiencia de uso es lo mejor de los Soundcore Liberty 3 Pro. La aplicación acompañante es muy completa y está cuidada al detalle. Puedes ajustar manualmente casi todo, pero también puedes dejar que la aplicación decida por ti con una serie de tests interactivos que te llevarán unos minutos.

La prueba de cancelación de ruido HearID te pide que te muevas a un lugar ruidoso para crear una curva de reducción de ruido adaptada a tu canal auditivo. El algoritmo analiza la presión intraural y la forma en que el ruido se mueve dentro de tus oídos para crear un perfil personalizado de cancelación de ruido.



La prueba de audición HearID reproduce sonidos cada vez más graves o agudos y te pregunta si los oyes o no. En base a tus respuestas, guarda un perfil de sonido adaptado a la audición de cada uno de tus oídos para potenciar los sonidos que más te cueste oír.

Esta ecualización se puede hacer también manualmente o eligiendo uno de los 22 modos predeterminados, que van desde potenciador de bajos hasta potenciador de agudos, pasando por modos específicos para podcasts y diferentes géneros de música. También hay un modo de sonido 3D envolvente, para aquellas plataformas que ya van introduciendo música 360.

La superficie de los Soundcore Liberty 3 Pro es sensible al tacto (aquí sí que es una ventaja su tamaño), y los controles se pueden personalizar desde la aplicación. Puedes elegir qué ocurre cuando les das un toque, dos toques, tres toques o los mantienes pulsados dos segundos. Los controles de fábrica son :

Un toque izquierdo: bajar volumen / Un toque derecho: subir volumen (apagado por defecto)

Dos toques izquierdo: siguiente canción / Dos toques derecho: reanudar la reproducción o pausar



Mantener pulsado dos segundos: sonido ambiente > cancelación de ruido > modo transparencia

Aunque a estas alturas se da por hecho, puedes usar cada auricular independientemente. Tienen sensores de proximidad para pausar la reproducción cuando te los quitas, pero tardan un poco en reaccionar. Y con tres micrófonos por auricular y software de reducción de ruido ambiente, no son una mala opción para recibir llamadas, pero el sonido es mejorable.

Me gusta / no me gusta

Me gusta:



Presentación insuperable

Muy cómodos en usos cortos

Estuche ligero y muy c ompacto

Carga inalámbrica

Sonido a la altura de los grandes

Conexión multipunto



Experiencia muy personalizable y cuidada

Precio más ajustado que la competencia

No me gusta:

Más grandes y llamativos que otras opciones

Presión en la oreja en usos prolongados

Colocarlos en el estuche es más difícil de lo que debería

Sonido del micrófono mejorable

Precio y disponibilidad

Los Soundcore Liberty 3 Pro tienen un precio recomendado de 170 dólares / 160 euros. Ahora mismo están disponibles en Amazon.es desde 120 euros. Vienen en tres colores: negro, blanco, gris y púrpura.