Spot es uno de los villanos más tontos y menos intimidantes del universo Marvel. Su poder es ser capaz de crear agujeros, en sí mismo y en cualquier superficie que considere adecuada, que hacen que se pueda transportar lo que los atraviese, al estilo Looney Tunes, lo que puede hacer que sea molesto para los héroes, pero difícilmente imposible. Baste decir que no hay ninguna razón por la que alguien deba emocionarse porque Spot se una a cualquier película de Marvel... con la única excepción de Spider-Man: Across the Spider-Verse. Y efectivamente, Spot formará parte de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

La revelación proviene del Festival de Annecy, donde Sony Animation mostró dos clips de la película, que se revelaron en Cinema Con. Sin embargo, Sony extendió un poco un clip para revelar que cuando el Spidey-Sense de Miles se activa y él se escapa de su conferencia de padres y maestros, se va a pelear con Spot, un Spot que parece mucho más intimidante que lo que jamás fue la versión del cómic:

Por desgracia, no se anunciaron muchas otras noticias nuevas del Spider-Verse aparte de que Shea Whigham (de la serie Perry Mason) interpretará al padre de Spider-Gwen, el capitán de policía George Stacy, mientras que Jason Schwartzman (The French Dispatch) interpretará a Spot. La consejera escolar es interpretada por la comediante de Saturday Night Live, Rachel Dratch.

Si Spot no te emociona en lo absoluto, no te preocupes, todavía hay alrededor de 230 personajes más en la película que aún no se han revelado, por lo que es muy probable que se incluya tu favorito. Y dado que Spider-Man: Across the Spider-Verse no se estrenará hasta el próximo año, habrá mucho tiempo para conocerlos.