Que Spider-Man: No Way Home iba a hacer mucho dinero era algo que ya se sabía. Los fans llevan masticando con deleite cada pequeño pedazo de información que ha salido sobre ella. Encima la película está llena de guiños nostálgicos y es la tercera en la trilogía de Holland, por lo que muchos sencill amente quieren ver como termina. Aú n sabiendo todo eso, la cantidad de dinero que está haciendo ya es impresionante.



Advertisement

Según informa Deadline, No Way Home ya se ha convertido en el tercer estreno más exitoso de la historia de Sony, con 587,2 millones de dólares. Es cierto que ayudó un poco el que se estrenara antes en Reino Unido e Irlanda y los comentarios entusiasmados de la gente que fue a verla en esos países. También es el sexto mejor estreno en lo que va de 2021, y la sexta película en toda la historia en cruzar la frontera del medio millón de dólares de taquilla en su lanzamiento. Y eso que Spider-Man: No Way Home aún no tiene cerrada una fecha de estreno en el enorme mercado chino.

Solo e n Estados Unidos, la película ha hecho 253 millones de dólares, conviertiéndose al instante en la más taquillera del año en ese país y la tercera con mejor arranque, superando los 247,9 millones que hizo Star Wars: The Force Awakens en su día . No Way Home está solo a dos millones de quitarle el segundo puesto a Avengers: Infinity War, que hizo 257,7 millones de dólares.

Si tu película no tiene el nombre de Spider-Man delante del título probablemente las cosas no te hayan ido tan bien. Un caso especielmente doloroso es el de la película Nightmare Alley de Guillermo del Toro, que ha recaudado solo 3 millones de dólares en su debut de Estados Unidos. Falta saber qué tal recaudará la nueva película de Matrix en unos días, pero si Keanu Reeves da su venia, es posible que Spider-Man siga batiendo unos cuantos récords antes de que acabe el año.