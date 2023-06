Leer este artículo en inglés.

Cuando un estudio pone fecha de estreno a una película es porque tiene buenos indicios de que la película estará hecha a tiempo. Ayer, Sony puso fecha a dos películas Marvel sin título. Sony solo controla la parte del MCU relativa a Spider-Man, así que las opciones se reducen bastante. ¿De qué películas se trata? Vamos a tirar del hilo.

La primera película anunciada se estrenará el 8 de noviembre de 2024 . La segunda llegará el 27 de junio de 2025 y Sony especifica que es una película Live Action, o sea, con actores reales. En la primera no especifica nada, así que de momento habría que considerarla una película de animación. Ambas se estrenarán en formato IMAX.

Vamos a empezar descartando lo que no son. Kraven the Hunter es la próxima película Marvel de Sony, y su fecha de estreno está fijada para el 6 de oectubre de este mismo año. El Muerto está planificada para el 12 de enero de 2024. Le seguirá Madame Web, el 24 de febrero de 2024. Finalmente está Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, que tiene previsto su estreno el 29 de marzo de 2024. Las dos películas sin título anunciadas ahora no son ninguna de estas, aunque existe la posibilidad de que alguna de ellas se retrase por la huelga de guionista. El Muerto parece una candidata especialmente probable.

Si no son ninguna de las anteriores, ¿de qué proyectos se trata? La opción más probable es que sea Venom 3. Las dos anteriores entregas de Venom se estrenaron en octubre, así que un lanzamiento en noviembre encaja bastante bien. Eso por no mencionar que el proyecto ya tiene actores protagonistas y hasta director (Kelly Marcel), por lo que está bastante avanzado. Lo que no encaja es que Venom 3 es una película Live Action, y la fecha de estreno de noviembre de 2024 no especifica eso.

En cuanto al estreno previsto para el 27 de junio de 2025, se trata sin duda de uno de esos estrenos coincidentes con el festivo del 4 de julio, así que tiene que tratarse de algo grande. Encima Disney tiene la película de Moana con actores reales programada para ese mismo día, así que Sony no contraprogramaría algo en la misma fecha si no fuera un proyecto importante con el que competir en taquilla. La coletilla Live Action, de este estreno hace pensar muy seriamente que se trata de una nueva película de Spider-Man con Tom Holland.

¿Podría tratarse de algo completamente nuevo? Por poder, podría ser hasta Morbius 2, pero la fecha elegida sugiere que se trata de algo grande. Quizá una película con el Spider-Man de Miles Morales o incluso la película de Spider-Woman dirigida por Olivia Wilde. ¿Nos hemos dejado algo?