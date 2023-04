Spider-Man está de vuelta, el Spider-Man de Miles Morales tras la increíble película Into the Spider-Verse de 2018, pero esta vez no solo lo veremos junto a un puñado de otros Spider-Men, sino que docenas de Spider-Man lo acompañarán, e incluso lucharán contra él, en su nueva película. Y aquí está su último tráiler.

En el tráiler vemos que Miles sigue salvando el día en la ciudad de Nueva York, incluso luchando contra uno de los villanos más caricaturescos y conocidos de los cómics, “The Spot” o “La Mancha”. Pero Gwen Stacy lo buscará de nuevo para enfrentarse a una amenaza mayor, una que acecha a todos los Spider-Man del multiverso.

Esta amenaza parece ser tan grande que Miguel O’Hara, o Spider-Man 2099, el personaje interpretado por Oscar Isaac, ha unido a un grupo de Spider-Man para matar a los villanos, que son una especie de vampiros psíquicos (conocidos como los “Inheritors”) que quieren acabar con todas las versiones de Spider-Man. Por supuesto, ni Miles ni Gwen ni Peter B. Parker están de acuerdo con cruzar esa línea y convertirse en asesinos, así sea de villanos. ¿El resultado? Muchos Spider-Man peleando contra otros Spider-Man.

El arte de la película se ve increíble, como era de esperarse después de lo que vimos en Into the Spider-Verse. Pero además, tendremos a incontables versiones de Spider-Man, y si miramos con cautela podemos ver a algunos en específico que ya conocemos de otras películas o incluso videojuegos (el Spider-Man con la araña blanca en el traje sobre estas líneas es el Peter Parker de los juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5). Además, Spider-Man 2099 mencio n a a “Dr. Strange y el chico nerd de la Tierra 19999”, una clara referencia al MCU y lo que sucedió en Spider-Man: No Way Home.

Spider-Man: Across the Spider-Verse se estrena el 2 de junio en las salas de cine, y recordemos que en 2024 llegara otra película, llamada Beyond the Spider-Verse.

Tráiler de Spider-Man: Across the Spider-Verse en inglés

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE - Official Trailer #2 (HD)

Tráiler de Spider-Man: A través del Spider-Verso con doblaje latino

SPIDER-MAN: A TRAVÉS DEL SPIDER-VERSO | Tráiler Internacional

Tráiler de Spider-Man: Cruzando el Multiverso con doblaje español