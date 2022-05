Las franquicias de videojuegos Tomb Raider, Deux Ex, Legacy of Kain y Thief han cambiado de propietario. La empresa japonesa Square Enix ha vendido sus estudios occidentales a The Embracer Group, una corporación que continúa acumulando cada vez más estudios de videojuegos, incluyendo algunos muy conocidos y populares. La adquisición ha sido por apenas 300 millones de dólares (como comparación, Microsoft compró Bethesda por 7.500 millones de dólares, y ni hablar de los 70.000 millones de dólares que pagaron por Activision Blizzard).

Exactamente, Square Enix ha vendido Crystal Dynamics, Eidos Montreal y Square Enix Montreal, en conjunto con las franquicias Tomb Raider, Legacy of Kain, Deus Ex y Thief. Estos estudios también han sido responsables del desarrollo de juegos como Marvel’s Avengers y el reciente Guardians of the Galaxy. Según el anuncio de la venta, actualmente estos estudios están trabajando en varios proyectos de juegos AAA, incluyendo la nueva entrega de la saga Tomb Raider, la cual h ace alrededor de una década recibió un reboot de gran calidad y con un éxito considerable. Square Enix compró Eidos y Crystal Dynamics en 2009 y desde entonces han mencionado en varias ocasiones que los juegos de estos estudios (especialmente los recientes) no tenían el éxito que esperaban.

Los nuevos propietarios de estas franquicias y sus estudios son The Embracer Group, una corporación que en los últimos años ha adquirido un lote de estudios y compañías de videojuegos, como Gearbox (creadores de la saga Borderlands), 3D Realm (Duke Nukem) y THQ Nordiq. Ahora, estos estudios se suman a las filas de una empresa que sin duda cada vez hará más ruido en el mundo de los videojuegos. [vía Polygon]