Hay un n uevo lote de juegos gratis en Epic Games Store . Esta vez, puedes obtener el interesante Shadow of the Tomb Raider, que alguna vez fuera una secuela exclusiva de Google Stadia, y algunos obsequios en el juego de dodgeball gratuito de EA, Knockout City, por el bajo precio de absolutamente nada.

Lanzado en 2018, Shadow of the Tomb Raider fue la tercera entrada en la serie reboot de Tomb Raider que reenfocó la franquicia en torno a la supervivencia y el sigilo. A diferencia de los dos primeros juegos, Tomb Raider y Rise of the Tomb Raider, Shadow fue desarrollado por Eidos Montreal en lugar de Crystal Dynamics. Ambientada aproximadamente un año después de los eventos de Rise of the Tomb Raider, en Shadow vemos a Lara Croft viajar a Sudamérica para tratar de detener el apocalipsis que ella comenzó. ¡Ups !



Advertisement

Si bien no fue tan aclamado por la crítica como los dos primeros juegos de esta trilogía reboot de la saga , aún así me divertí mucho con Shadow of the Tomb Raider y sus mú ltiples tumbas llenas de rompecabezas. También finaliza la historia de los dos primeros juegos y parece, al menos por ahora, ser el final de la llamada “Trilogía de supervivencia”. Ahora puedes obtenerlo gratis, lo que es un muy buen precio, a través de Epic Games Store. Tienes hasta el 8 de septiembre para hacerte con Shadow of the Tomb Raider.

Y lo que es mejor aún : esta versión de Shadow of the Tomb Raider contiene todos los DLC lanzados para el juego. Son muchos , así que esto es una gran noticia. Está disponible en este enlace en Epic Games Store.

G/O Media may get a commission Save $150 Galaxy Z Fold4 Unfold your phone's potential

The Z Fold4 is Samsung’s premiere Galaxy smartphone, featuring a 6.2" cover screen that unfolds to a wide 7.6" display on the inside as well as an under-display camera. Ordering one today will grant you $150 in Samsung credit to be put toward additional accessories. Shop at Samsung Advertisement

También está disponible de forma gratuita Submerged: Hidden Depths, un juego que se lanzó originalmente en 2020 exclusivamente en Google Stadia cuando Google estaba gastando dinero en su servicio de streaming. Es un juego de aventuras en tercera persona ambientado en el futuro después de que el mundo se ha inundado por completo, obligándote a explorar lo que queda de la Tierra en un bote. Hidden Depths es una continuación del juego Submerged de 2015, un juego que realmente no me interesó en ese momento, pero que tiene sus fans.

Por ú ltimo , para todos los fanáticos de Knockout City y los que por alguna razón son amantes del dodgeball, Epic se asoció con EA y está regalando algo llamado “Armazillo Bundle”. No sé qué significa , pero oye, ¡son cosas gratis!