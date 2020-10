Stadia ni siquiera funciona en el nuevo Chromecast de Google

Filed to:

Google mostró ayer su nuevo Chromecast al mundo, que promete hacer mucho más que sus predecesores. Sin embargo, lo que no podrmeos hacer con él es jugar al catálogo de videojuegos de Google Stadia.

Este nuevo dispositivo viene con un mando a distancia y su funcionamiento es realmente parecido al de cualquier reproductor de streaming habitual, permitiéndote ver cosas de plataformas como Netflix o HBO directamente en tu televisor, sin tener que enviarlas ya desde tu teléfono. Sin embargo, a pesar de estas mejoras, el nuevo Chromecast no podrá transmitir los juegos de Google Stadia. Según The Verge, esa función no estará disponible hasta el próximo año.

Es un movimiento bastante extraño que el nuevo dispositivo de streaming de Google no sea compatible con su servicio de streaming de videojuegos, pero lo más extraño de todo es que Google haya decidido de fabricar el Chromecast Ultra, que sí era capaz de reproducir los juegos de Stadia.

Aunque todavía hay que comprar la mayoría de los juegos del servicio de forma individual, Stadia ha tratado de expandir su biblioteca de juegos gratuitos. Hoy mismo han añadido Dead By Daylight, Human: Fall Flat y Risk of Rain 2. Pero con noticias como é sta no puedo evitar preguntarme si Google ha tirado ya la toalla con Stadia ante la pujanza de otros servicios más atractivos como Project X Cloud de Microsoft .