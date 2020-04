Star Wars Jedi: Fallen Order y otros juegos de EA llegarán a Google Stadia este año

Filed to:

Electronic Arts ha acordado llevar varios de sus juegos a la plataforma de streaming de videojuegos Google Stadia. Entre ellos se encuentran FIFA, Madden y Star Wars Jedi: Fallen Order, según The Hollywood Reporter.

Mientras que Star Wars Jedi: Fallen Order llegará a Stadia en algún punto a finales de este año, los juegos de deportes FIFA y Madden no llegarán hasta el próximo invierno. Más tarde, les seguirán más juegos de EA, pero ya en 2021. No está claro cuáles serán estos otros juegos, pero The Hollywood Reporter dice que el acuerdo abarca un total de cinco juegos durante un período de dos años.

Stadia ha tenido varios problemas después de su lanzamiento el pasado noviembre. Aunque ha ganado algunos juegos de calidad en los últimos meses, como Doom Eternal (Bethesda) o The Division 2 (Ubisoft) , los juegos de otros editores como Activision o EA han brillado por su ausencia . EA ahora parece estar tanteando el terreno con Fallen Order en vez de apresurarse a llevar ya la mayor parte de su catálogo a la plataforma.

Google también anunció en su presentación Stadia Connect que otros juegos estarían dentro de poco disponibles en su plataforma, como PlayerUnknown’s Battlegrounds, Octopath Traveler, Rock of Ages 3 o Crayta.



Stadia actualmente ofrece dos meses de su suscripción Pro de forma gratuita. Si quieres ver la presentación al completo la dejamos a continuación :