Super Mario de Lego es perfecto si se te dan mal los videojuegos

Hace aproximadamente 40.000 años, en marzo, cuando el tiempo todavía tenía sentido, Lego y Nintendo hicieron llorar de alegría a los nerds cuando las compañías anunciaron su primera colaboración: un Super Mario high-tech que te permite construir niveles del videojuego reales con los piezas de Lego. Un Mario Maker de la vida real, por así decirlo. Desde entonces, las compañías han anunciado conjuntos de expansiones y mejoras, lo que solo subraya la amplitud que alcanza esta “nueva” empresa Lego-Nintendo. Ahora, habiendo construido y jugado el set inicial y otros tres sets de expansión, finalmente puedo decir que hay un nivel de Super Mario que realmente puedo lograr.



Lo más impresionante del Super Mario de Lego es lo cuidadosamente que están integrados los elementos tecnológicos. La figura de Mario en sí es mucho, mucho más grande de lo que parece y se presenta con ojos LED (que son terroríficos cuando están apagados) y una mini pantalla en su pecho. Debajo hay un sensor de color que puede detectar el color de la pieza de Lego en el que se encuentra Mario. Por ejemplo, los verdes son hierba, los azules son agua y los rojos son lava. El sensor también puede leer códigos de barras adhesivos para, por ejemplo, un Lego goomba, elementos de nivel como puentes deslizantes o accesorios clásicos de Mario como bloques de monedas y tubos por los que llegar a otras zonas. También hay un acelerómetro y un giroscopio para detectar movimiento. Por último, hay un altavoz, por lo que cuando enciendes a Mario puedes escuchar todas las frases conocidas, música y efectos de sonido. El resultado final es bastante perfecto. Por ejemplo, si deslizas a Mario por el tobogán de la planta Piranha y golpea a uno, dirá “Ow” y sus ojos se cierran de dolor. Si le quitas los pantalones a Mario, para cambiarlo a un traje de gato, por ejemplo, dirá: “¡Mamma Mia!”



También hay una aplicación complementaria para tu teléfono o tableta. Además de las instrucciones digitales, paso a paso, de construcción en 3D, también puedes tomar fotos de cualquier nivel personalizado que crees y grabar automáticamente puntuaciones para niveles a través de Bluetooth. La aplicación presenta pequeños tutoriales en video sobre cómo jugar, aunque diría que es bastante intuitivo derribar a Bowser Jr. y saltar sobre su espalda varias veces para acumular monedas. En general, la aplicación no es demasiado elegante, aunque estaba probando una versión beta, por lo que tendremos que esperar y ver cómo se ve la versión final.



Lego hace un trabajo sólido al traducir elementos clásicos de Mario. Por supuesto, Toad y Toadette son un poco más ... cuadrados de lo que son en los juegos, pero están bien. Los goombas y Shy Guy fueron mis favoritos, y probablemente los que tendré alrededor para mostrar cuando desmantele los juegos para recuperar mi mesa de comedor. A algunos de mis sets les faltaba una o dos piezas: una de mis plantas de Piranha tiene una brecha obvia en su boca y no tenía una pieza lo bastante grande, así que tuve que solucionarlo juntando algunas piezas de repuesto. Sin embargo, estaba trabajando con muestras de prototipos, por lo que es probable que sea un simple error de producción.

Imagen : Mi nivel “personalizado” después de terminar de construir el set inicial y tres conjuntos de expansión ( Victoria Song (Gizmodo )

Los niveles en sí no son difíciles de construir. Después de todo, este es un set que está destinado tanto a adultos que intentan revivir su infancia como a sus hijos. Los Legos, sin embargo, ocupan una buena cantidad de espacio. Lego me envió versiones de muestra del Adventures with Mario Starter Course, la expansión Piranha Plant Power Slide, la expansión Boomer Bill Barrage y la expansión Toad’s Treasure Hunt. Individualmente, cada conjunto está bastante contenido, pero tampoco es tan emocionante jugarlo solo. La diversión comienza cuando comienzas a mezclar y combinar para construir tus propios niveles de expansión originales, especialmente cuando agregas algo como el traje de Gato de Mario, que te permite trepar paredes y abrir opciones de construcción de varios niveles.



Esto plantea mi dilema principal: los niveles son mucho más divertidos de construir y diseñar de lo que realmente son. La figura de Mario es grande, cuadrada y un poco pesada. Descubrí que al girar o deslizar elementos que requieren equilibrio, tiende a caerse. Demasiado. Admito que esto podría deberse a que construí mis niveles de manera demasiado limitada, o porque personalmente no tengo habilidades. También me costó jugar niveles sin “hacer trampa” porque, sinceramente, no hay nada que me impida no acercar mi mano a un bloque de tiempo para obtener más tiempo para acumular más monedas. O, ya sabes, hacer saltos absurdamente largos sobre la lava porque ... bueno, puedo hacerlo. Esto probablemente no sería un problema para los niños con imaginaciones completamente funcionales que juegan con el set, en lugar de mí, una adulta.



También estamos ante el típico caso en el que comprar solo el set inicial es bastante limitado. No me malinterpretes: puedes hacer muchas variaciones, pero definitivamente necesitas comprar más sets de expansión si quieres más de un goomba o Baby Bowser, por ejemplo.



Dicho esto, como algu ien que es absolutamente negada en todos los videojuegos de Super Mario, incluidos los que no son plataformas como Mario Kart y Mario Party, esto es probablemente lo más divertido que he tenido jugando a algo relacionado con Mario en mucho tiempo. Me hubiera encantado que esto existiera cuando era una cría.



El set inicial de Lego Super Mario cuesta 60 dólares y está disponible para reservar desde ya , con fecha de lanzamiento prevista para el 1 de agosto.