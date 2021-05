Foto : Tesla

Los Tesla Model 3 y Model que salen de fábrica en Estados Unidos ya no llevan radar. La compañía ha decidido prescindir de esa tecnología de navegación para centrarse exclusivcamente en el uso de las cámaras que forman parte de la plataforma Tesla Vision.



Hasta ahora, el sistema de conducción autónoma de los Tesla se guiaba mediante un radar que apuntaba hacia adelante y que servía para medir la distancia con otros vehículos y obstáculos. Esa tecnología irá desapareciendo en favor de un sistema que usa solo cámaras y un sistema que va aprendiendo de diferentes situaciones usando precisamente datos de las propias cámaras.

En un post publicado en su página de soporte, l a compañía explica la decisión por una cuestión de volumen de datos. Se venden muchos más Model 3 y Model Y, que model S y Model X. Por esa razón se puede recopilar más fácilmente datos de navegación con los que afinar la programación de las cámaras. Los Model S y Model X, en cambio, aún necesitan e l radar como apoyo para ori entarse antes de hacer la transición a Tesla Vision.

¿Cómo saber si un M odel 3 o Y tiene o no radar? Es tan fácil como mirar su fecha de fabricación. Si es posterior a mayo de 2021 no lleva radar. La decisión implica algunos recortes en las prestaciones del Autopilot en los nuevos modelos. Autosteer, que es la función que alinea el vehículo en su carril estará limitada a menos de 120kmh y se incrementará la distancia de seguridad mínima que mantiene con otros vehículos. Smart Summon, que es la función que permite llamar al coche en un estacionamiento, estará desactivada de fábrica, como también lo estará el sistema de salida de carril de emergencia. Todos estos recortes serán temporales. Desde Tesla explican que volverán a activarse mediante actualización en el plazo de unas semanas.

Los expertos en motor como nuestro compañero J ason Torchinsky no están del todo convencidos de que la decisión sea una buena idea y ponen en duda si realmente se trata de cambiar el sistema de Autopilot por otro mejor o de ahorrar costes de fabricación en los modelos más baratos. A nivel de conducción, el cambio significa que los Model 3 y Model Y ahora medirá n la distancia de manera algorítmica usando los datos de las cámaras cuando antes lo hacían directamente por los datos del radar. Elon Musk defi ende la decisión asegurando que de esta forma se logra un sistema más unificado ya que en ocasiones el radar y la información de las cámaras no estaban de acuerdo, lo que interfería con la correcta capacidad de los Tesla de medir. [Tesla vía The Verge]