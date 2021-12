Si has visto el último tráiler de The Batman, es posible que te hayas fijado en los extraños símbolos que aparecen en la última imagen, donde se puede ver la fecha de estreno de la película . Pues r esulta que se trataba de un mensaje dejado por Riddler (a través del departamento de publicidad de Warner Bros.) .

Si al leer esto has ido a mirar los símbolos, entonces verás que se parece a los que suele dejar el famoso villano de Gotham City , con su signo de interrogación característico y todo . Estos símbolos ya fueron decodificados después de que apareciesen en el primer tráiler de la película en 2020, por lo que no ha sido muy difícil analizar el mensaje oculto tras esos símbolos: “You are el rata alada”. Ese “Y ou are el” se corresponde fonéticamente con las siglas de URL, lo que hizo que la gente fuese rápidamente a ver si la dirección “www.rataalada.com” tenía alguna sorpresa preparada .

Y así era . Se trata de una web al más puro estilo MS-DOS con una serie de acertijos para los visitantes .

Al introducir las tres respuestas correctas (las dejaré escritas en la parte de abajo , en caso de que no te sepas alguna ), aparecerán tres bocetos de Batman, cortesía del Departamento de Policía de Gotham City :

Me encanta el aspecto triste y cutre d el Batman de la izquierda . Es como si el comisario Gordon hubiese visto aquel dibujo tan lamentable y hubiese mandado a a clases de pintura al artista que lo dibujó para después ordenarle dibujarlo de nuevo . Si vuelves a cargar la página web podrás ver algunos bocetos más después de que Riddler t e pregunte si has visitado el nuevo Iceberg Lounge del P ingüino . Respondas lo que respondas te dejará entrar.

Honestamente, no se trata del mejor contenido promocional que haya visto nunca, pero he de reconocer que las risas que me he echado con el dibujo de Batman no me las quitará nadie .

The Batman se estrenará el 4 de marzo de 2022, y si quieres saber las respuestas, que sepas que son: “street ”, “law ” y “Batman ”.

