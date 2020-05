Imagen de The Elder Scrolls V: Skyrim, uno de los juegos más exitosos de la última década. Imagen : Bethesda.

Ha pasado casi una década desde que llegó The Elder Scrolls V: Skyrim, y todavía falta mucho tiempo para que podamos jugar su secuela. Así lo ha confirmado Bethesda, los estudios responsables de la saga, por lo que no queda otra más que tener mucha paciencia.



Skyrim llegó en 2011, apenas (sí, apenas) cinco años después de la entrega anterior de la franquicia, Oblivion. Y es que Bethesda suele tomarse su tiempo antes de lanzar un nuevo Elder Scrolls, y actualmente se encuentran muy ocupados trabajando en otro título que llegará primero, llamado Starfield.

Pete Hines, vicepresidente de comunicaciones y marketing para Bethesda, le dio esta noticia a un fan que le preguntó por The Elder Scrolls VI.

– [...]¿Cuándo podemos esperar algo de información de The Elder Scrolls VI? – Llega después de Starfield, y todavía no saben nada de Starfield. Así que si me pides detalles ahora mismo, y no de varios años, no podré cumplir con tus expectativas.

Dicho de otro modo, Bethesda lanzará primero Starfield, un juego RPG de ciencia ficción, antes de The Elder Scrolls VI, y todavía ni siquiera han mostrado ningún tipo de detalle de la jugabilidad o la historia de Starfield, así que falta mucho para que sepamos algo del sucesor de Skyrim.

Bethesda anunció The Elder Scrolls VI durante la E3 2018. Imagen : Bethesda.

Bethesda “anunció” tanto Starfield como The Elder Scrolls VI durante la E3 2018, sin embargo, más que un anuncio con detalles y tráilers llenos de cinemáticas, se trató de una especie de confirmación de los proyectos en los que están trabajando. Una especie de “sí, estamos haciendo un nuevo The Elder Scrolls, pero no lo verán en mucho tiempo”. Así que, como mencioné anteriormente, no queda más que esperar y, por qué no, empezar una nueva partida de Skyrim mientras tanto. Nunca es tarde para regresar. [Pete Hines (Twitter) vía PC Gamer]