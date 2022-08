Han pasado casi 10 años desde que llegó The Last of Us, un juego que se convirtió en uno de los mejores ejemplos de una mezcla perfecta entre una gran historia y una muy buena jugabilidad e inmersión. Ahora, el juego llegará como un remake a PlayStation 5, dos generaciones de consola después de aquella PS3 en la que debutó, y este es su tráiler final.

Si no lo has jugado en sus versiones anteriores (la original de 2013 de PS3 o la versión remasterizada de 2014 para PS4), The Last of Us Part I cuenta la historia de Joel y Ellie recorriendo un Estados Unidos destruido tras años de que los humanos comenzaron a enfermarse debido a un hongo mutante. La misión es conseguir una cura, pero en el camino pasarán muchas cosas, y conoceremos muy bien a estos dos personajes, sus problemas, tristezas y alegrías.

El remake del juego cuenta con novedades que van más allá de mejores gráficos e iluminación, también incluye retroalimentación háptica en el control DualSense, audio 3D y muchas mejoras en el combate y dirigidas a una mayor accesibilidad para los jugadores.

The Last of Us Parte I llega a PlayStation 5 el 2 de septiembre, y en el futuro se espera el lanzamiento de una versión de PC. Y p or supuesto, no solo incluye el juego original sino también la expansión o DLC Left Behind.

Tr áiler en inglés

The Last of Us Part I - Launch Trailer | PS5 Games

Tráiler doblado al español (en sus dos versiones)

The Last of Us Part I | Tráiler de Lanzamiento