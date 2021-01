Todas las formas en que puedes hacer uso de tu antigua PS4 o Xbox One

Foto : Alex Cranz/Gizmodo

Si acabas de actualizarte a una Sony PlayStation 5, Xbox Series X o Xbox Series S, es posible que te preguntes si tu consola actual simplemente se va a sentar en un rincón acumulando polvo. ¿Realmente vas a volver a jugar con ella? Si la respuesta es probablemente no, entonces tienes algunas opciones diferentes cuando se trata de qué hacer con ellas.



Una opción es, por supuesto, simplemente seguir jugando: es posible que hayas acumulado una gran colección de títulos, y todavía van a aparecer nuevos lanzamientos para la última generación de máquinas durante un tiempo. Si no deseas transferir tus juegos a tu nueva consola, aún puedes disfrutar de horas y horas de diversión con la anterior.



Si decides que vas a jugar la mayor parte o la totalidad de tus juegos en tu nueva consola en el futuro, entonces existen realmente dos opciones principales para tu antigua PS4 o Xbox One: Reutilizarlas usando las otras aplicaciones disponibles para el hardware, o decir adiós poniéndolas a la venta, donándolas a una causa digna o reciclándolas.



Si tienes más ideas sobre cómo vas a utilizar tu antigua consola, nos encantaría escucharlas; déjalas en los comentarios a continuación.



Conviértela en un centro multimedia

Si no vas a seguir jugando con tu antigua PS4 o Xbox One, pero aún deseas conservarla, el uso alternativo obvio es como centro multimedia: tanto las consolas Sony como Microsoft admiten una gran cantidad de video y aplicaciones de música que puede seguir usando mientras mantienes consola conectada a un televisor o monitor.

Algunas de las aplicaciones de películas y programas de televisión que puedes instalar en cualquiera de estas consolas incluyen Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, YouTube, Disney Plus y HBO Max. Incluso Apple TV ha llegado a PS4 y Xbox One, por lo que puedes poner en cola todos los medios digitales que compraste de Apple y el servicio de Apple TV Plus. En el lado de la música, hay Spotify y Pandora en ambas consolas y SoundCloud en Xbox One.

Plex es otra opción, una aplicación versátil que te permite streaming de películas, programas de TV y música almacenada en forma digital desde una computadora en tu red local directamente a su PS4 o Xbox One. Si tienes una tonelada de contenido digital atrapado en una máquina Windows o macOS en algún lugar de la casa, puedes usar Plex para hacer streaming a tu antigua consola de juegos con el mínimo de complicaciones.

Captura de pantalla : Netflix

Todas estas aplicaciones son simples y rápidas de instalar, y se puede acceder a ellas desde las respectivas tiendas de aplicaciones en PlayStation 4 o Xbox One; los precios de suscripción variarán de una aplicación a otra, pero una vez que hayas iniciado sesión y configurado, puedes empezar a mirar prácticamente de inmediato.



Tampoco olvides la capacidad de la PS4 y la Xbox One para reproducir discos; puedes reproducir Blu-ray, DVD e incluso CD con las consolas, según la máquina. La PS4 puede reproducir Blu-rays y DVD, pero no CD; las consolas Xbox One (con la obvia excepción de la Xbox One S All-Digital Edition) pueden reproducir Blu-ray, DVD y CD. Simplemente inserta el disco para comenzar.

Hay una opción adicional si tienes una Xbox One y una computadora con Windows en otro lugar de tu red doméstica. Instala la aplicación Wireless Display en tu consola Xbox y, siempre que estés en la misma red, deberías poder usar la consola como una segunda pantalla inalámbrica para tu PC: puedes transferir fotos, sitios web, películas, juegos o lo que quieras. En Windows, abre Configuración, luego ve a Dispositivos, Bluetooth y otros dispositivos, y Agregar Bluetooth u otro dispositivo para realizar la conexión.

Venderla o donarla

Si no vas a seguir jugando en tu vieja consola, o usarla como un centro multimedia, puedes optar por venderla o donarla. La donación te dejará con una gran sensación pero menos efectivo: no deberías tener que buscar mucho para encontrar una sobrina, sobrino, vecino o amigo que con gusto te quitará tu PS4 o Xbox One (y todos los juegos asociados) de tu manos.



Si no puedes encontrar a nadie, muchas organizaciones benéficas e instituciones (como hospitales y centros juveniles) te quitarán de las manos una vieja PS4 o Xbox One, incluidas (en Estados Unidos) las de Charity Nerds y Gamers Outreach, aunque siempre ponte en contacto con ellas de antemano para comprobar. La mayoría de las organizaciones benéficas que aceptan donaciones deben estar abiertas a la donación.



Es posible que desees conservar tus mandos de PS4 o Xbox; se pueden usar con las consolas más nuevas, con tu smartphone o con una computadora con Windows. Si juegas en cualquier otro lugar, entonces podría valer la pena colgar tu mando y reutilizarlo para usarlo en un dispositivo diferente.



Foto : Apple

En cuanto a la venta, cambiar tu consola es la opción más conveniente, aunque probablemente obtendrás menos dinero por ello. Desde minoristas como GameStop hasta webs online como BuyBackWorld, tienes algunos lugares para elegir; solo asegúrate de buscar las instrucciones para restablecer completamente tu consola y limpiarla antes de separarte de ella.



Los sitios de venta directa como eBay o Craigslist requieren más esfuerzo, pero generalmente te devolverán más dinero.Si eres nuevo en la venta de gadgets de precio relativamente alto en estos sitios, consulta las páginas de ayuda antes de comenzar: toma muchas fotos, se detallado en tus listados y obtén ayuda de un vendedor más experimentado, si puedes.



Hagas lo que hagas, no tires tu consola a la basura.Incluso los dispositivos rotos obtendrán dinero en eBay (probablemente serán reparados o usados como repuestos), y Best Buy y Microsoft son solo dos de varias opciones para reciclar tu PS4 o Xbox One.Una vez que hayas desechado responsablemente tu antiguo hardware de la forma que consideres conveniente, puedes aprovechar al máximo los juegos en tu nueva consola.