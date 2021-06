Imagen : Bethesda.

Todavía falta mucho tiempo para que podamos jugar al nuevo The Elder Scrolls, el juego se encuentra en fase de diseño. Así lo ha mencionado Todd Howard, director de Bethesda Games Studios, en recientes declaraciones. Claramente, Starfield es la prioridad actual para el estudio de videojuegos.

Advertisement

Específicamente, Howard en una entrevista con The Telegraph dijo que “debemos pensar que The Elder Scrolls VI aún se encuentra en fase de diseño. Estamos haciendo pruebas en la tecnología. Nos preguntamos si algo u otra cosa podrá soportar las cosas que queremos hacer en este juego, y como cada uno de nuestros títulos, Elder Scrolls 6 también requerirá de algunas adiciones al [motor gráfico] Creation Engine 2".

The Elder Scrolls VI fue anunciado de manera muy breve y apresurada durante un evento en la E3 2018, solamente mostrando el t ítulo del juego para confirmar al público que está en desarrollo. Sin embargo, el próximo juego que llegue de parte Bethesda será Starfield, cuyo lanzamiento recientemente fue confirmado para finales de 2022.

Han pasado muchos años desde que llegó The Elder Scrolls V: Skyrim, exactamente una década, pero los fanáticos tendremos que seguir esperando para vivir nuevas historias en Tamriel, aunque Bethesda no quiere decir exactamente cuánto tiempo tendremos que esperar. Con suerte, serán pocos años. [The Telegraph vía IGN]