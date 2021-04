Foto : Brian Bahr ( Getty Images )

Los hallazgos recientes, incluido un nuevo estudio publicado esta semana, deberían tranquilizar a las personas sobre los temores de que incluso el covid-19 leve podría dañar el corazón en personas jóvenes y en forma. A pesar de investigaciones anteriores que encontraron motivos de preocupación, los atletas no parecen tener un alto riesgo de problemas cardíacos relacionados con la enfermedad viral, después de todo.



En septiembre pasado, un pequeño estudio de resonancias magnéticas realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Ohio hizo sonar las alarmas. Encontraron evidencia de daño cardíaco, incluida miocarditis (inflamación cardíaca), en aproximadamente el 45% de los 26 estudiantes atletas universitarios que habían contraído recientemente covid-19. Lo que es más preocupante, la mayoría de los estudiantes estaban asintomáticos y ninguno tenía covid-19 severo, que se sabe que aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares.



Los hallazgos rápidamente recibieron mucha atención, al igual que los informes de casos anteriores de miocarditis entre estudiantes atletas que parecían desempeñar un papel en la NCAA que posponía varios de sus programas deportivos. Las universidades y las organizaciones deportivas profesionales comenzaron a vigilar de cerca a sus atletas mediante la detección. Pero incluso en ese momento, algunos científicos y médicos estaban menos preocupados por las implicaciones de esta investigación, argumentando que aún no había pruebas sólidas del vínculo y que los atletas aún parecían tener un riesgo bajo de problemas cardíacos graves relacionados con la infección por coronavirus. .



En marzo de 2021, un estudio en JAMA Cardiology compartió los resultados de un programa de detección que involucró a atletas profesionales en seis deportes importantes en EE. UU. y Canadá (Major League Soccer, Major League Baseball, National Hockey League, National Football League, y los Asociacion Nacional de Basquetbol). De los casi 800 atletas que dieron positivo por covid-19, el 0,6% más tarde pareció desarrollar una enfermedad cardíaca inflamatoria. Estos atletas fueron retirados del juego temporalmente, pero pronto regresaron, y no se produjeron casos de eventos cardiovasculares durante 2020, relacionados o no con el virus.



Esta semana, se publicó un estudio similar de atletas universitarios en la revista Cardiology. De aproximadamente 3,000 estudiantes que dieron positivo por el virus y se sometieron a un examen cardíaco, el 0,7% parecía tener inflamación cardíaca u otro daño relacionado con el covid-19. Ninguno de los atletas pareció desarrollar problemas graves como un ataque cardíaco como resultado, aunque una persona sufrió un evento cardíaco que se consideró no relacionado con su infección.

Los hallazgos de estos dos estudios recientes sugieren que los atletas no requieren un escrutinio intenso y una detección proactiva de problemas cardíacos después de desarrollar covid-19.

“El mensaje más importante es para los atletas que solo tienen síntomas leves o no presentan síntomas; no está claro que sea necesario realizar ninguna prueba”, dijo a ESPN el coautor Jonathan Drezner, director del Centro de Medicina de Cardiología Deportiva de la Universidad de Washington. “Y me sentiría cómodo simplemente haciendo una buena revisión de los síntomas y asegurándome de que cuando vuelvan a jugar, se sientan bien”.



Toda la saga también debería proporcionar una buena lección sobre cómo ser cuidadosos con la forma en que interpretamos y hablamos sobre la investigación emergente del covid-19. El covid-19 severo comúnmente afecta el corazón, y dado lo poco que sabíamos sobre la enfermedad en ese momento (e incluso hoy), no era ridículo preocuparse de que casos aparentemente más leves pudieran tener un gran impacto en el corazón de las personas. Pero el estudio que provocó el mayor temor sobre este riesgo fue muy pequeño (26 personas), y a menudo es cierto que los estudios más pequeños no resultan ser validados por los más grandes en el futuro. Lo mismo podría decirse de la hidroxicloroquina, el supuesto tratamiento “revolucionario” del covid-19 que más tarde se descubrió que era ineficaz en grandes ensayos clínicos.



Esto no significa que debamos desconfiar automáticamente de cada pequeño estudio. En el mejor de los casos, la ciencia es un proceso de autocorrección, donde las teorías e hipótesis se verifican a través de múltiples líneas de investigación realizadas por diferentes científicos. Pero antes de que eso suceda, no deberíamos exagerar los estudios que no han tenido la oportunidad de pasar por alto.