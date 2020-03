Todo lo que Nintendo ha anunciado en el Nintendo Direct de hoy sobre juegos indies

Filed to:

Imagen : Hello Games

El Nintendo Direct de hoy ha estado enfocado en los desarrolladores independientes y lo cierto es que está cargado de novedades. A continuación te ofrecemos un rapidísimo resumen si por lo que sea has estado mirando a la parted y anhelando el nuevo Animal Crossing en lugar de estar viendo el directo.

Sobre estas líneas, como siempre, el vídeo. Si no tienes tiempom, esta es la lista de novedades:

Blue Fire es un plataformas 3D ambientado en un mundo llamado El Vacío (The Void). Lo ha desarrollado Graffiti Games y Robi Studios. Llegará este verano.

Baldo es un Juego de rol proveniente de Italia. Parece como jugar a una película de Studio Ghibli. También sale en verano.

I Am Dead

Imagen : I am Dead

Imagen : Baldo

The Last Campfire

PixelJunk Eden 2 es el último representante de la saga PixelJunk. Su escenario se genera en tiempo real en función de nuestras acciones y lo veremos en verano.

Faeria

Eldest Souls

Sky Racket

Moving Out Moving

Exit The Gungeon es la secuela del juego de roguelite Enter The Gungeon. Permite elegir entre cientos de armas y objetos, y sale a la venta en Switch hoy mismo .

Hacia el final de la presentación, Nintendo aireo detalles sobre otros juegos que saldrán en 2020. Entre ellos están Blair Witch de Bloober Team, Bounty Battle de Dark Screen Games, Dicey Dungeons de Distractionware, Ghost of a Tale de SeithCG, Sky: Children of the Light de thatgamecompany, Superliminal de Pillow Castle, y Wingspan de Monster Couch.