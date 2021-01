Todo lo que Samsung podría presentar en el Unpacked del 14 de enero

Filed to:

Imagen : Samsung / Digital Slang

Después de semanas de rumores, Samsung ha anunciado un nuevo evento Galaxy Unpacked para el 14 de enero , y no podría haber llegado en un mejor momento porque una avalancha de filtraciones acaba de revelar todo lo que se espera para la próxima gran exhibición de productos de Samsung.



Quizás la filtración reciente más relevante provenga del y out uber Digital Slang, quien recientemente publicó unas primeras impresiones muy detalladas de los próximos auriculares inalámbricos de gama alta de Samsung: los Galaxy Buds Pro. Si bien el video llega un par de semanas antes del esperado debut oficial de los Galaxy Buds Pro, Digital Slang pudo instalar una versión preliminar de la aplicación Galaxy Wear para emparejar los Galaxy Buds Pro con un Galaxy Fold Z 2 y probar casi todas sus características.

Al igual que los Galaxy Buds + más antiguos , los Galaxy Buds Pro tienen un diseño cerrado que bloquea de forma pasiva el ruido ambiental, pero con una carcasa significativamente más pequeña que, según Digital Slang, es bastante ligera y cómoda. Además de eso, Samsung también ha dotado a los Galaxy Buds Pro de tecnología de cancelación de ruido activa con un nuevo modo de sonido ambiental que puede encenderse automáticamente si escucha voces cercanas, una función que podría ser realmente útil por ejemplo, para entrar rápidamente en una tienda hacer una pregunta sin necesidad de quitarte o cambiar la configuración de los Galaxy Buds Pro.

Al igual que los Galaxy Buds anteriores, los Galaxy Buds Pro vienen con controles táctiles integrados en cada auricular y un estuche de carga inalámbrica. Desafortunadamente, Digital Slang dice que los Galaxy Buds Pro suenan realmente bien, pero que su cancelación de ruido es algo mediocre, aunque es posible que esto se deba a que está usando una versión de preproducción de la aplicación Galaxy Wear o a que Samsung aún no ha lanzado el firmware final para los Galaxy Buds Pro.

En última instancia, el atractivo de los Galaxy Buds Pro dependerá de ese rendimiento de la cancelación activa de ruido , especialmente después de que una filtración de Sammobile afirmara que los Galaxy Buds Pro podrían costar solo $ 200, $ 50 menos que los AirPods Pro.

Imagen : Samsung a través de Winfuture

Además de los próximos auriculares inalámbricos de Samsung, Winfuture afirma haber descubierto nuevas fotos e información oficial sobre el S-Pen del Galaxy S21 Ultra y una nueva funda con tapa abatible para el S21 Ultra, que cuenta con espacio para el lápiz óptico . Si bien no es tan pequeño o llamativo como el S-Pen que normalmente viene con los teléfonos Galaxy Note, se dice que el lápiz óptico del S21 Ultra tiene el mismo digitalizador Wacom sensible a la presión junto con algunos botones incorporados para borrar notas, controlar la música y funcionar como obturador remoto para la cámara del S21 Ultra. También se dice que el S-Pen del S21 Ultra es compatible con las Air Actions de Samsung y que , gracias a su tamaño más grande, podría ser incluso más cómodo de usar que el lápiz superdelgado que normalmente viene con los teléfonos Galaxy Note. Sin embargo, a diferencia de la línea Galaxy Note, el S-Pen no vendrá incluido con el S21 Ultra incluido, sino que estará disponible por separado a un p recio esperado de alrededor de 40 euros (unos 50 dólares).



Finalmente, en un movimiento que parece diseñado para ganarles mercado a los AirTags de Apple, 91 Mobiles dice que Samsung está preparando el lanzamiento de los Galaxy SmartTags, que son unos pequeños dongles de rastreo basados ​​en Bluetooth. Al igual que los rastreadores de Tile y los AirTags aún inéditos de Apple, se supone que los SmartTags de Samsung se adjuntan a objetos como tus llaves o una mochila para ayudarte a encontrarlos más fácilmente si alguna vez los pierdes . Se espera que los SmartTags de Samsung estén disponibles en negro y avena a un precio de alrededor de $ 20.



Foto : Samsung a través de 91Mobiles

Así que, entre todas las versiones del Galaxy S21, los Galaxy Buds Pro y ahora los Galaxy SmartTags, son al menos tres productos diferentes los que esperamos ver en el Galaxy Unpacked 2021. Y a casi dos semanas del evento, es posible que se filtren más dispositivos hasta entonces .