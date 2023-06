Si Thor: Love and Thunder te pareció una estupidez de película no estás solo. Tu opinión coincide con la de algunos de los críticos cinematográficos más feroces de Chris Hemsworth: los amigos de su hijo de ocho años. El propio actor ha reconocido que quizá se pasaron un poco con el humor en esa película.

Hemsworth ha concedido una entrevista a GQ en la que se sincera por primera vez sobre sus reacciones a la película con la que Marvel puso punto y final (al menos de momento) a las aventuras del asgardiano en el Universo Marvel. “Los amigos de ocho años criticaron mucho la película”, comentó el actor. “ Tiene demasiado demasiado humor. La acción está bien, pero los efectos visuales no son muy buenos... ”.

Advertisement

He msworth reconoció que e s fácil no ver hacia donde va un proyecto cuando se vive desde dentro. “Creo que nos divertimos tanto haciéndola, que al final quedó demasiado boba ”, explicó. “Es difícil estar en el centro de algo y tener una perspectiva real. Amo el proceso de hacer una película. Es como un viaje, pero nunca sabes cómo va a responder el público”.

Probablemente Love and Thunder tiene algunos problemas más que no se pueden reducir a la frase “nos quedó demasiado tonta”. Empezando por el guión, si guiendo por la mala adaptación de la historia de Jane Foster y pasando por un Christian Bale más perdido que un pulpo en un garaje en su papel de Gorr, el villano del film. El exceso de humor ( o más bien el hecho de que la película es una colección de chistes tontísimos) no sentó muy bien a muchos fans que ya venían un poco molestos de Thor: Ragnarok. Las opiniones son como los culos. Todos tenemos una, y todas apestan, pero la mía en particular es que Thor: Love and Thunder ha logrado convertirse en la peor película del MCU, probablemente solo igualada en nivel de cringe por Wakanda Forever.

Advertisement Advertisement

Pese a las críticas, Thor: Love and Thunder no se comportó del todo mal en taquilla, y Chris Hemsworth no descarta volver a interpretar al dios del trueno de Marvel en el futuro. Con un poco de suerte no volverán a poner a Taika Waititi al timón del desaguisado.