Tráiler de Sombra y hueso, la próxima gran serie de fantasía en Netflix

Gif : Netflix.

Netflix continúa trabajando en ampliar su catálogo de series y películas de fantasía, buscando su próximo gran éxito al estilo de The Witcher, tras ese vacío que dejó en el mundo el final de Juego de Tronos. El primer tráiler de Sombra y hueso promete justamente eso, fantasía y misterio.

Sombra y hueso es la adaptación de la novela homónima escrita por Leigh Bardugo y publicada en 2012. La novela en sí es parte de una trilogía, no obstante, la serie de Netflix estará conectada tanto a esta trilogía como a la saga de novelas de Six of Crows, también escrita por Bardugo y que se desarrolla en el mismo universo de Sombra y hueso, un universo conocido como “el mundo de Grisha”.

La serie cuenta la historia de Alina, una cartógrafa huérfana que un día descubre que posee poderes especiales, los cuales ayudarán a intentar evitar que el mundo sea convertido por una oscuridad mágica y llena de monstruos.

Sombra y hueso se estrena en Netflix el 23 de abril, y está protagonizada por Jessie Mei Li, Ben Barnes y Freddy Carter, entre otros.