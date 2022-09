By

Guillermo del Toro ha creado durante las últimas décadas algunas de las películas más interesantes en materia de terror, no solo por el miedo que puedan ocasionar y las criaturas grotescas pero fascinantes que incluye, sino porque también suelen ser historias que exploran algo más que el terror de los fantasmas y seres sobrenaturales: el terror humano.

Ahora, una colección de cuentos curada por el cineasta mexicano ha sido transformada en una serie de tipo antología por Netflix y del Toro. Su nombre es El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro y consta de ocho episodios, los cuales han sido dirigidos cada uno por un cineasta distinto, incluyendo a los responsables de películas como El Cubo, A Girl Walks Home Alone at Night, The Babadook, Mandy y más.

El nuevo tráiler nos da un adelanto de lo que veremos en la serie, incluyendo algunas historias escritas por el mismo Guillermo del Toro, otras originales y algunas basadas en obras de H.P. Lovecraft. Entre los actores que forman parte de estos episodios se encuentran Crispin Glover, Ben Barnes, Sofia Boutella, Rupert Grint y muchos más.

El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro estrena sus primeros dos episodios el 25 de octubre. Después, cada día siguiente se estrenarán dos episodios adicionales, por lo que toda la serie ya estará disponible el día 28 de octubre en Netflix.

Aquí esta el tráiler de El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro

El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro | Tráiler oficial | Netflix

Y este es el póster de la serie: