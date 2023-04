La saga John Wick tiene nuevo spinoff: se trata de una miniserie basada en el hotel “El Continental” de la ciudad de Nueva York, que explorará su origen y los acontecimientos que suceden en su interior y su alrededor. Su primer tráiler, por supuesto, nos promete muchísima acción, disparos y peleas.

¿Acaso podría ser de otro modo?

The Continental: From the World of John Wick se desarrolla en la década de 1970 y está protagonizada por un joven Winston Scott, que en las películas le da vida de forma brillante el actor Ian McShane, pero en la serie su versión más joven será interpretada por Colin Woodell, quien, según la premisa de The Continental, ha sido “arrastrado al lado más macabro de Nueva York para enfrentarse a algo de su pasado que creía haber dejado atrás”. En la serie Winston se tendrá que desenvolver en el “misterioso mundo oculto detrás del hotel”, y ese mundo sin duda está lleno de armas y violencia.

The Continental será una miniserie de solo tres episodios, y se estrena en septiembre (en Estados Unidos será en la plataforma Peacock). U no de los protagonistas anunciados originalmente es el actor y director Mel Gibson, aunque no se puede ver en el tráiler. Este es solo uno de los spinoffs del universo de John Wick en desarrollo. Una película llamada Ballerina centrada en las asesinas bielorrusas que conocimos en la saga principal se estrenará en 2024, y hay planes para una quinta película de John Wick además de otros posibles proyectos, como un posible spinoff centrado en los personajes de Caine y de Akira, de lo que ya tuvimos una especie de adelanto en la escena postcréditos de John Wick 4.

Tráiler de The Continental: From the world of John Wick