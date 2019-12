Tras cinco años de desarrollo Japón logra la goma de borrar transparente más perfecta

Filed to:

Foto : Seed

Para muchos, Japón parece un país de las maravillas tecnológicas que está al menos un par de décadas por delante del resto del mundo en lo que respecta a la innovación. Eso incluso se aplica a algo aparentemente mundano como los suministros de oficina, como lo demuestra este nuevo borrador transparente que mejora la precisión al proporcionar una vista sin obstáculos de lo que realmente se está borrando.



Los borradores transparentes no son una idea nueva. Recuerdo haberlos comprado con entusiasmo en un arco iris de colores brillantes mientras me preparaba para que la escuela comenzara un año. Pero el sueño se convirtió rápidamente en una pesadilla cuando descubrí que los borradores eran mejores para triturar papel que quitar las marcas de lápiz. Seed, una compañía japonesa que ha estado fabricando gomas de borrar durante más de 50 años, se propuso desarrollar un compuesto de goma de borrar que no solo fuera transparente sino que fuera lo suficientemente suave como para borrar las marcas en el papel con la misma eficacia que los bloques tradicionales de goma.



Según un representante de Seed que habló con un periodista en FNN Prime de Japón, se necesitaron cinco años de investigación y desarrollo para perfeccionar la receta del nuevo borrador Clear Radar de la compañía que ofrece lo mejor de ambos mundos en términos de rendimiento y transparencia. ¿Ahora es tan transparente como una ventana? Como puedes ver en las fotos de los productos y en el video promocional de la compañía, hay cierta nubosidad gracias a un recubrimiento en polvo ligero que se aplica al final de la producción para evitar que los borradores se peguen entre sí al salir de la línea de montaje. La compañía también señala que con el tiempo la suciedad y otros desechos pueden nublar aún más el borrador, pero aún así debe permanecer lo suficientemente transparente como para permitir a los usuarios ver con mayor precisión lo que realmente están borrando.



¿Es exagerado? Depende de a quien le preguntes. Es dudoso que un niño de cinco años exija tanta precisión al borrar sus errores, pero los artistas, particularmente aquellos que trabajan en imágenes detalladas o técnicas, sin duda apreciarán la característica. Y con un precio de alrededor de 1.40 dólares para una versión grande del Clear Radar, y alrededor de 90 centavos para una más pequeña, Seed no está cobrando una prima inflada por esta innovación, entonces, ¿por qué no?