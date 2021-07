Tu próxima PC podría tener un chip de PS5 en su interior

A la izquierda: el kit de escritorio AMD 4700S, pronto disponible en muchas PC pequeñas. A la derecha: una PS5 confundida. Imagen : AMD / Sony / Kotaku

Este es el kit para PC de escritorio AMD 4700S, una pequeña pieza de hardware que combina una CPU, un refrigerador y una memoria en una pequeña placa base. Es básicamente un sistema informático en su mayoría autónomo que pronto aparecerá en más de 80 ordenadores diferentes de los socios de integración de sistemas de AMD. También es sorprendentemente similar al hardware dentro de una consola PlayStation 5. De hecho, podría ser casi exactamente igual. Casi.



Cuando las fotos del misterioso kit AMD 4700S comenzaron a aparecer en los listados minoristas recientemente este año, muchos pensaron que podría ser una versión del sistema en un chip (SoC) de AMD utilizado dentro del Consola Xbox Series X. Ahora que los expertos en tecnología han examinado más de cerca a través de la lista oficial de productos de AMD, parece más probable que sea una versión del SoC utilizado para PlayStation 5. Es un error fácil de cometer. Tanto la PlayStation 5 como la Xbox Series X utilizan un procesador AMD Zen 2 personalizado de 8 núcleos junto con gráficos AMD RDNA 2 personalizados y 16 GB de SDRAM GDDR6 integrada. La principal diferencia es que, si bien la CPU de la Xbox Series X puede funcionar a una velocidad de hasta 3,8 GHz, la versión de PlayStation 5 funciona a una velocidad variable de hasta 3,5 GHz.

Tras una inspección más detallada, la CPU incluida en el 4700S Desktop Kit se asemeja más a la de la PlayStation 5. Las similitudes entre los dos procesadores se pueden ver fácilmente comparando las imágenes del procesador 4700S del sitio de hardware coreano BodNara con una foto del CPU de PlayStation 5 del desmontaje de la consola hecho por iFixit.

Izquierda: CPU AMD 4700S de Bodnara. Derecha: CPU Zen 2 personalizada de la PS5 de iFixit. Imagen : Bodnara iFixit

Ahora, antes de que comencemos a enviar nuestras quejas a AMD por posiblemente limitar los componentes de PS5, una consola aún se encuentra sin stock en muchos lugares, vale la pena mencionar un par de detalles. Para empezar, mientras que el kit 4700S, que AMD le dijo a Tom’s Hardware que pronto aparecerá en más de 80 modelos de PC diferentes, comparte algo de hardware con la PlayStation 5, en realidad no es igual al de PlayStation 5. La 4700S no tiene gráficos integrados, lo cual explica por qué la placa no tiene salida HDMI, solo una ranura para una tarjeta gráfica. Así que este kit no está “robando” componentes de PS5 para ser incluidos en PCs.



Es mucho más probable que se trate de un caso de algo llamado “binning”, una práctica común entre los fabricantes de hardware informático. Los fabricantes tienen ciertos estándares de rendimiento para los componentes que producen. En lugar de deshacerse de hardware costoso que no alcanza los estándares que buscan, la empresa lo destinará para su uso en un producto diferente y menos potente. Tal vez la compañía elimine algún componente por completo, como los gráficos integrados, por ejemplo, para vender lo que podría haber sido el interior de una consola como una PC pequeña.

Puede parecer una práctica extraña para quienes no forman parte de la industria de chips, sí, pero me gusta explicarlo de esta forma: si mi supermercado local toma una manzana con golpes o magulladuras, corta esas parte golpeadas y usa el resto para hacer un pastel, no le está quitando nada al pastel, ¿cierto?