Tu cuenta de WhatsApp no podrá mandar mensajes si no aceptas los nuevos términos de Facebook al cabo de "varias semanas"

Tras enfrentarse a una negativa respuesta internacional por la inminente actualización de su política de privacidad, WhatsApp ha retrocedido ligeramente en las duras consecuencias que inicialmente planeaba para los usuarios que no aceptasen los términos. Pero no del todo.



En una actualización de la página de preguntas frecuentes de la compañía, WhatsApp aclara que no eliminará las cuentas de ningún usuario ni estos perderán instantáneamente la funcionalidad de la aplicación si no aceptan las nuevas políticas. Es un paso atrás respecto a lo que WhatsApp les había estado diciendo a los usuarios hasta el momento. Cuando esta página se publicó por primera vez en febrero, decía específicamente que aquellos que no aceptaran las nuevas políticas de la plataforma “no tendrían funcionalidad completa” hasta que lo hicieran. La amenaza de perder el servicio sigue ahí, pero no será automática.



“Durante un tiempo breve, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación”, escribió WhatsApp entonces. Si bien la fecha límite para aceptar era inicialmente a principios de febrero, las críticas a la compañía hicieron que la fecha límite se pospusiera hasta el 15 de mayo, el próximo sábado.

Después de eso, las personas que dieron su aprobación a la nueva política no notarán ninguna diferencia en su experiencia diaria de WhatsApp, ni tampoco las personas que no lo hicieran, al menos al principio. “Después de un periodo de varias semanas, el recordatorio [para aceptar] que reciben las personas se volverá persistente”, escribió WhatsApp, y agregó que los usuarios que reciban estos recordatorios “persistentes” verán su aplicación bloqueada de manera bastante significativa: por unas “pocas semanas”, los usuarios no podrán acceder a sus listas de chat, pero podrán contestar llamadas telefónicas entrantes y videollamadas realizadas a través de WhatsApp. Después de ese periodo de gracia, WhatsApp dejará de enviar mensajes y llamadas a su teléfono por completo (hasta que aceptes).

Entonces, si bien WhatsApp no ​​está deshabilitando técnicamente la aplicación, la compañía la está volviendo prácticamente inutilizable.

Vale la pena mencionar que si mantienes la aplicación instalada pero aun así te niegas a aceptar la política por cualquier motivo, WhatsApp no ​​eliminará tu cuenta por completo. Dicho esto, WhatsApp probablemente borre tu cuenta debido a la “inactividad” si no te conectas durante 120 días, como indica la política de WhatsApp.

En una declaración a The Verge, un portavoz de WhatsApp reiteró lo que ya estaba escrito en las nuevas preguntas frecuentes: que las cuentas de la gente no se eliminarán, continuarán recibiendo recordatorios y no perderán funcionalidad el día de la fecha límite:

Hemos pasado los últimos meses proporcionando más información sobre nuestra actualización a usuarios de todo el mundo. En ese tiempo, la mayoría de las personas que la han recibido han aceptado la actualización y WhatsApp sigue creciendo. Sin embargo, para aquellos que aún no han tenido la oportunidad de hacerlo, sus cuentas no se eliminarán ni perderán funcionalidad el 15 de mayo. Continuaremos brindando recordatorios a esos usuarios dentro de WhatsApp en las próximas semanas.

Si bien la compañía ha hecho lo mínimo para explicar lo que realmente significa esta actualización de la política de privacidad, la compañía no ha hecho mucho por calmar las preocupaciones de abogados , legisladores y realmente cualquier otra persona. Y tampoco parece que estos nuevos “recordatorios” vayan a tranquilizarlos.