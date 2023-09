Un grupo de investigación Twitter previamente demandado por supuestamente publicar información “falsa” sobre la empresa, publicó un nuevo informe criticando a la plataforma por negarse a eliminar el discurso de odio de su plataforma. El nuevo informe, publicado el miércoles por el Centro para contrarrestar el odio digital (CCDH) afirma que Twitter, que ahora se hace llamar “X”, no tomó medidas contra el 86 % de las publicaciones que el CCDH encontró que contenían discursos de odio. Muchas de las publicaciones que todavía estaban en la plataforma en el momento de escribir este artículo negaban el Holocausto, glorificaban a los nazis y hablaban cariñosamente de la supremacía blanca. . Los investigadores recopilaron 300 publicaciones de Twitter de 100 cuentas que habían sido denunciadas por usuarios de Twitter por violaciones de discurso de odio el 30 y 31 de agosto. . Esas publicaciones fueron revisadas de forma independiente por dos investigadores que confirmaron que contenían una variedad de contenido violatorio, como contenido que promueve el antisemitismo, supremacía blanca y anti-odio negro. Una semana después, los investigadores dicen que 259 de esas 300 publicaciones infractoras permanecieron en la plataforma a pesar de mostrar señales claras de violación de políticas de conducta de odio de la empresa .90 de las 100 cuentas permanecen activas en el momento de la publicación del informe. Muchas de estas publicaciones, que Gizmodo revisó de forma independiente, no eran casos límite ni confusos. Una de las publicaciones infractoras etiquetó a Hitler como “ héroe” para niños blancos, mientras otro alentó a los usuarios a «dejar de mezclar razas». Otra publicación mostró una foto en blanco y negro de una familia disfrutando de un picnic con la leyenda “Admítelo, la América blanca era mejor”.

“X [Twitter] continuó albergando estas publicaciones incluso después de que fueron denunciadas, a pesar de que claramente violaban las políticas de la plataforma contra el contenido de odio, lo cual Prohibir los insultos racistas, la deshumanización y las imágenes de odio como la esvástica nazi”, dijeron los investigadores del CCDH. Twitter intentó adelantarse al informe el martes por la noche, publicando una declaración en desacuerdo con los “supuestos hallazgos” de la empresa. En un tuit, Twitter afirmó que de hecho había tomado medidas coercitivas contra las publicaciones de ejemplo compartido con él por la CCDH. Twitter también acusó a la CCDH de tergiversar el número total de usuarios que pudieron haber estado expuestos a la contenido. La CCDH afirma que las 100 cuentas que identificó tienen un total combinado de 1,060,106 seguidores. “Al no utilizar datos de impresiones, la CCDH está engañando al público y haciendo afirmaciones sin fundamento sobre la actividad del usuario en X”, dijo Twitter en una declaración. CCDH no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Gizmodo. Twitter dice que tomará más medidas contra publicaciones o cuentas según sea necesario después revisa el informe completo de la CCDH.Elon Musk, director ejecutivo de Twitter, respondió a la declaración oficial de su propia empresa con un tuit que decía: “CCDH es un operador psiquiátrico de nivel bronce”.

Los investigadores dicen que 140 de las publicaciones que identificaron promovían el antisemitismo o hacían referencia a un tropo antisemita de que los judíos dirigen organizaciones mundiales. La plataforma continuó albergando el 85% de esas publicaciones antisemitas a pesar de que Musk recientemente dijo que está “en contra del antisemitismo de cualquier tipo”. amenazó con demandar a la Liga Antidifamación, un organismo de control del antisemitismo, por difamación “casi” mata a Twitter.

En lugar de eliminar inmediatamente estas publicaciones, la CCDH dice que Twitter revisó sus hallazgos y decidió “bloquear” tres cuentas reportadas como parte del estudio. Twitter dijo que desbloquearían esas cuentas si sus titulares aceptaban eliminar el contenido infractor. Sin embargo, mientras tanto, CCDH notas, el contenido infractor real permanece en la plataforma para que todos lo vean.

“La prioridad número uno de X sigue siendo: mantener a nuestros usuarios seguros y nuestra plataforma saludable”, dijo la compañía en su declaración. Escuchemos a nuestras comunidades y trabajemos estrechamente con grupos externos. Nuestras puertas siempre están abiertas a organizaciones que quieran trabajar con nosotros para fortalecer nuestras políticas y mejorar nuestro enfoque. Y cuando el informe completo se publique mañana, lo revisaremos y tomaremos las medidas necesarias necesario.”X (Twitter) no logró tomar medidas en el 86% de las publicaciones de discursos de odio, dicen los investigadoresLas publicaciones reportadas incluían contenido que negaba el Holocausto y promovía la supremacía blanca. En respuesta, Musk llamó a los investigadores “operadores psicológicos de nivel bronce”. ".

Researchers say 140 of the posts they identified either promoted anti-semitism or referenced the anti-semitic trope that shadowy Jewish people run world organizations. The platform continued to host 85% of those anti-semitic posts despite Musk recently saying he’s “against anti-Semitism of any kind.” Musk recently threatened to sue the Anti-Defamation League, an antisemitism watchdog, for defamation “almost” killing Twitter.

Rather than immediately remove these posts, the CCDH says Twitter reviewed their findings and moved to “lock” three accounts reported as part of the study. Twitter said they would unblock those accounts if the account holders agreed to remove the violating content. However, in the interim, CCDH notes, the actual violating content remains on the platform for all to see.

“X’s number one priority remains: to keep our users safe and our platform healthy,” the company said in its statement. “ Our doors are always open to organizations who want to work with us to strengthen our policies and improve our approach. And when the full report is released tomorrow, we will review it and we will take action as needed.”

