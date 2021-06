Ya no puedes jugar este nivel de GoldenEye 007 en el modo arcade de Far Cry 5 Captura de pantalla : Ubisoft / Krollywood

Durante los últimos años, un YouTuber conocido como Krollywood ha recreado minuciosamente todos los niveles de GoldenEye 007 dentro del editor de niveles de Far Cry 5. Esta semana, Ubisoft eliminó todos esos niveles de Far Cry 5 debido a un reclamo por infracción de derechos de autor.



Advertisement

Kotaku informó por primera vez sobre los esfuerzos de Krollywood a principios de este mes. En el transcurso de tres años, en un esfuerzo que sumó más de 1.400 horas, Krollywood recreó cada etapa de GoldenEye 007, el clásico shooter de N64 (bueno, salvo los dos niveles de bonificación). Fue un esfuerzo impresionante: una recreación modernizada de un viejo juego querido pero difícil de encontrar. Y también se veía genial.



Podrías encontrar y jugar estos niveles tú mismo entrando en el modo arcade de Far Cry 5 y marcando el nombre de usuario de Krollywood. En el momento de escribir estas líneas, ya no puedes hacerlo. Ubisoft los eliminó todos de Far Cry 5, un movimiento que Krollywood describió como “realmente triste”, y señaló que probablemente no podrá restaurarlos ya que está “en su radar ahora”.



“Estoy realmente triste, no por mí o por el trabajo que hice en los últimos tres años, [sino] por los jugadores que quieren jugar o compraron Far Cry solo para jugar mis niveles”, dijo Krollywood a Kotaku en un correo electrónico.



Cuando se le contactó para comentar, un representante de Ubisoft dio esta declaración:



Siguiendo las pautas de los “Términos de uso”, se crearon mapas dentro de la sala de juegos Far Cry 5 que se eliminaron debido a reclamos de infracción de derechos de autor de un titular de derechos recibidos por Ubisoft y que actualmente no están disponibles. Respetamos los derechos de propiedad intelectual de otros y esperamos que nuestros usuarios hagan lo mismo. Este asunto está actualmente entre el creador del mapa y el titular de los derechos y no tenemos nada más que compartir en este momento.

Ubisoft no respondió de inmediato a las solicitudes de seguimiento que preguntaban si el titular de los derechos mencionado es MGM, que controla la licencia del GoldenEye 007 original.



Los derechos en torno al juego GoldenEye 007 han estado estancados en un atolladero durante décadas. Es famoso que Rare, el desarrollador del juego original, planeó un remake para Xbox 360. Eso fue cancelado en 2008. (Años más tarde, el jefe de Xbox, Phil Spencer, atribuyó la cancelación a los problemas de derechos legales). El remake resurgió como un juego completo de 4K60 a través de una filtración este enero, con una versión jugable que circula online poco después. Un informe de Kotaku concluyó: Era divertido.



Advertisement

Además, no está claro cómo, exactamente, los remakes de mapas de Krollywood en Far Cry 5 dañan a MGM en absoluto, o cómo violan los términos de servicio de Ubisoft en primer lugar. Krollywood no utilizó ningún recurso ni código del juego original. No intentó venderlo ni obtener ganancias de ningún otro modo. Y MGM no posee ninguno de los códigos del scooter de Ubisoft.



Una muestra de los esfuerzos de Krollywood ... Image : Krollywood / Ubisoft Esos cadáveres representan todos los intentos de jugar a GoldenEye 007 en cualquier otro formato que no sea el juego original Image : Krollywood / Ubisoft Image : Krollywood / Ubisoft 1 / 3

Advertisement

Los jugadores solo quieren un poco de nostalgia, y MGM tiene un historial de romper los platos incluso antes de que lleguen a la mesa. (Recordemos GoldenEye 25, el remake para fans de GoldenEye 007 rehecho por completo en Unreal 4 que fue tirado por ley el año pasado). MGM ha descuidado aún más hacer algo con la licencia en la que se encuentra, para un juego que es más antiguo que Game Boy Color, por cierto. Al final del día, tirar este último proyecto hecho por fans parece un movimiento punitivo, en el mejor de los casos.



“Al principio, comencé este proyecto solo para mí y mi mejor amigo, porque amamos mucho el juego original”, dijo Krollywood. “Pero hay muchos fans de GoldenEye por ahí ... [El proyecto] encontró muchos fans nuevos y estoy muy feliz por eso”.