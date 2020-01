Un aspirante a Rey Arturo arranca la espada Excalibur de Disneyland de su piedra. Sale mal

Imagen : Disney

La atracción Excalibur de Disneyland, que presenta la famosa espada real en una especie de yunque, suele ser una oportunidad para que los visitantes del parque recuerden la historia de The Sword in the Stone. ¿Recuerdas la versión de Disney de la historia de Arthur, donde el elegido saca la espada y se dirige hacia el reino? Ocurre que, se supone que no debes sacar la espada de la versión de Disneyland, no desde 2006, cuando se suspendió una atracción diseñada en torno a ese concepto.



Sin embargo, alguien lo hizo. Porque a veces la llamada del destino es demasiado poderosa para ignorarla.



Advertisement

Según lo informado por el Orange County Register, Excalibur fue reportada como desaparecida de su hogar en el yunque cerca del King Arthur Carousel el 12 de enero. Resulta que, unos días antes, un intrépido aspirante a gobernante de los reinos de Gran Bretaña la tomó. Según testigos presenciales, un hombre identificado solo como Sam decidió, en su visita a Disneyland, tomar lo que era suyo.



“Literalmente la arrancó”, dijo un testigo ocular. “Era su primera vez en Disney y era un tipo muy fan. Le dije que si la sacaba, ganaría un premio y se suponía que solo usaría la fuerza bruta”.



Sin embargo, dicha espada no se había quitado en muchos años y no estaba en muy buena forma. Se rompió de inmediato y, según los informes, los empleados de Disneyland tomaron el fragmento de la espada rota de las manos del hombre, cubriendo la abertura del yunque (que todavía contenía fragmentos de espada) con cinta adhesiva.



Otro testigo ocular lo resumió así: “Al principio parecía que la había sacado, pero un [miembro del reparto] se acercó rápidamente [porque] de hecho la había roto”.



Advertisement

Por tanto, parece que Excalibur ha seguido el camino de Anduril, la espada que estaba rota. Algún día, tal vez, reconstruirán Excalibur, y Sam de Disneyland podría ocupar su lugar como gran rey. Por cierto, un momento perfecto, ya que escuché que Reino Unido está perdiendo realeza en este momento. Quizás la espada rota es una metáfora del Brexit.