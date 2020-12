Filed to:

Nintendo

Captura de pantalla : 毎日新聞/YouTube ( Other

Sí, probablemente todos estemos de acuerdo en que el próximo Super Nintendo World se ve increíble. Por dentro es asombroso, pero por fuera parece algo pequeño.



Esto es algo que hemos escuchado anteriormente. Cuando Kurumi Mori de Bloomberg visitó el parque en un pase de prensa a finales del mes pasado, dijo: “Me gustaría señalar que Super Nintendo World se veía un poco pequeño. Me pregunto cómo manejarán las multitudes con la pandemia”.



Imagen : YouTube ( Other

El nuevo parque temático de Mario estará ubicado detrás de la atracción Jaws y The Wizarding World of Harry Potter en lo que solía ser un área de estacionamiento. En imágenes aéreas recientes (aquí y aquí), puedes ver cómo se compara con parte del área de Harry Potter a la izquierda, en particular la recreación de Hogsmeade, que está llena de tiendas. (Además, puedes compararlo con el teatro Waterworld en la esquina superior derecha).



Imagen : YouTube ( Other

No es solo el tamaño de la nueva área, sino que parece que Super Nintendo World está lleno hasta los topes.



Captura de pantalla : Kyodo News ( Other

Super Nintendo World está programado para abrir el 4 de febrero en Osaka, que ha estado viendo un aumento en los casos de covid-19.



Imagen : Kyodo News ( Other

Captura de pantalla : 毎日新聞/YouTube ( Other

Recientemente, en 2ch, el tablero de anuncios más grande de Japón, los usuarios de la red también han notado que, sí, el nuevo parque temático de Mario parece pequeño. A continuación se muestra la reacción online:



“Todo está abarrotado allí”. “¿Es aquí donde se cultivará el coronavirus?” “¿Quizás es una prisión?” “Probablemente me canse de esto después de una hora”. “Para ser honesto, es difícil para mí decirlo a menos que camine por el parque”. “¡No hay mucho espacio!” “Si miras el tamaño de los autos, entonces debería haber suficiente espacio”. “Me imagino que estará repleto de viejos a los que les gusta Nintendo”. “No me sorprendería si en unos años se duplicara el tamaño”. “Hay menos espacio que en el área de Harry Potter”. “Parece una prisión”. “Pero teniendo en cuenta el tamaño de un automóvil, parece que podría ser pequeño”. “Tengan en cuenta que se agregará un área de Donkey Kong”. “Hacer un área Pokémon sería más rentable”. “Hubiera sido mejor hacer de Super Nintendo World un parque temático independiente”. “La respuesta correcta: no hay mucho espacio”. “No no. Esto es bueno. Está dirigido a visitantes más jóvenes, por lo que llevar a la familia sería divertido”.

Como alguien que ha estado yendo a Universal Studios Japan desde 2001 y que ha visto crecer el parque cada vez más, sí, parece pequeño ahora, pero sin duda seguirá creciendo y floreciendo. Sin embargo, considerando el tamaño del área y la pandemia, el lanzamiento para febrero parece preocupante.