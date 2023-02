We may earn a commission from links on this page.

Durante años, los fans de Lego y Nintendo han soñado con el lanzamiento de un set temático de Legend of Zelda. Y durante años parecía poco probable que eso sucediera, hasta que Lego y Nintendo comenzaron a trabajar juntos en los sets de Mario y la gente se preguntaba si tal vez, solo tal vez, Zelda sería el siguiente. Ahora, después de la evidencia del año pasado de que se estaba trabajando en este tipo, un conjunto de Lego con el tema de Zelda aparentemente se filtró a través de una encuesta privada de consumidores y la gente está emocionada.

En el verano de 2020, Lego y Nintendo comenzaron a lanzar juegos de Lego con temática de Mario que presentaban personajes icónicos y enemigos de la popular franquicia de plataformas. Nintendo y Lego continuaron esta asociación con un NES y un televisor construidos con ladrillos más tarde ese mismo año. Luego, en 2021, se lanzaron más juegos con temas de Mario y Nintendo y Lego lanzaron un gran juego de bloques Super Mario 64. En 2022 lanzaron un Lego Bowser gigante. Parece que la asociación entre las dos compañías masivas ha sido exitosa, por lo que tiene sentido que ambas quieran mantener el tren de la salsa en marcha con un nuevo conjunto basado en la franquicia The Legend of Zelda.



Como informó el sitio de noticias de Lego PromoBricks, aparentemente se filtró una gran cantidad de conjuntos a través de una encuesta en la que participó alguien. Se suponía que la persona no debía compartir las imágenes de los conjuntos incluidos en la encuesta online, pero bueno, aquí estamos. Y uno de los conjuntos de la encuesta es un juego de Legend of Zelda Deku. Puedes ver las imágenes del set de Lego supuestamente filtradas en Reddit.



Aparentemente, el Gran Árbol Deku será dos conjuntos en uno, lo que permitirá a los fans elegir la apariencia de Ocarina of Time o cómo se veía en Breath of the Wild. Se informó que las minifiguras incluidas en el set son Link con piernas medianas y un atuendo verde inspirado en su aspecto de Ocarina of Time y Link y Zelda con piernas de minifiguras normales, ambas basadas en sus apariencias de Breath of the Wild. La versión de Breath of the Wild del set también tiene piezas sobrantes que te permiten construir una versión de Hetsu para construir con ladrillos. Según PromoBricks, el conjunto incluirá 1.920 piezas en total y se venderá al por menor entre $ 200 y $ 325.



Otra evidencia que parece confirmar el lanzamiento de un juego de Zelda apareció en noviembre del año pasado. Fue en esa época cuando los fans de Zelda y Nintendo descubrieron que Lego había bloqueado a las personas para que no enviaran nuevos conjuntos de Lego Idea basados ​​en The Legend of Zelda. El sitio web oficial citó un “conflicto de licencia” que llevó a algunos a preguntarse si Nintendo y Lego tenían su propio juego de Zelda en proceso. Y ahora parece que lo hacen.



Por supuesto, si bien esta encuesta parece real y la evidencia apunta a que el conjunto en sí es legítimo, se debe tener en cuenta que cualquier conjunto filtrado extraoficialmente posiblemente nunca vea la luz del día. Lego siempre está trabajando en varios conjuntos y temas diferentes y no se lanzan todas las creaciones planificadas. Solo tendremos que esperar y ver qué sucede. Tal vez un conjunto como este podría lanzarse junto con Tears of the Kingdom, que saldrá a finales de este año...