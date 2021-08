By

The Simpsons: Hit & Run fue un clon de GTA lanzado en 2003 que vendió más de 3 millones de copias en todo el mundo. Hoy, casi dos décadas después, Hit & Run es recordado con cariño y muchos esperan que el juego sea rehecho o remasterizado. Un fan decidió que estaba cansado de esperar y en una semana construyó una demo de cómo se vería y jugaría un remake de Hit & Run usando Unreal Engine 5.



Esta impresionante dmeo de juego fue creada por Reubs, un gran fan del Hit & Run original que pasó años de niño jugando al clásico de la era PS2. Así que se propuso recrear el juego usando Unreal Engine 5. Primero, usó una herramienta creada por otro desarrollador, Lucas Cardellini, que le permitió a Reubs exportar el mapa de Hit & Run original a un tipo de archivo que funcionaría en Unreal. Después de eso, Reubs actualizó algunas texturas usando IA, mientras recreaba algunas texturas a mano. El resultado final, después de que también activara el ray tracing, es una recreación limpia y hermosa del mapa original de Springfield.



Luego usó modelos y recursos que encontró online, como un modelo de Homer, un buggy de automóvil Unreal y árboles estilizados, para armar rápidamente una construcción jugable. Después de eso, solo fue cuestión de agregar más detalles y características. Extrajo el audio del juego para dar voces a Homer y a otros en la demo. Reubs también programó monedas y coleccionables, como se ve en el juego original. Incluso entró y agregó algunos de los gags que se pueden encontrar en Hit & Run. Finalmente, pudo usar todo esto para recrear la misión de apertura original del juego.



El resultado final se ve increíble. También me hace querer un remake del juego totalmente financiado y hecho profesionalmente. Si un fan que usa recursos improvisados ​​puede lograr algo tan impresionante en una semana, solo puedo soñar con lo que podría crear un equipo grande con un presupuesto decente y pocos años.



* Inserte el gif salivando de Homer. *



Lamentablemente, ya no se puede descargar porque el creador eliminó el enlace original debido a “problemas de derechos de autor”. No me sorprende que algunos abogados de Disney hayan enviado un correo electrónico desagradable sobre algo que contiene una tonelada de activos extraídos directamente del juego. Afortunadamente, al tratarse de Internet, supongo que hay lugares donde aún puedes encontrar la demo.



En cuanto a un remake oficial, podría suceder, pero parece poco probable. En una entrevista de julio con IGN, el veterano escritor de Los Simpsons, Matt Selman, le dijo al medio que le encantaría un remake de Hit & Run, pero que lograrlo implicaría un “complicado enredo corporativo”.