Un guionista de The Rise of The Skywalker explica porque Rose sale tan poco en la película

Kelly Marie Tran, haciendo de Rose Tico.

Imagen : Disney/Lucasfilm

Espera, ¿dónde está Rose? Cualquiera que haya visto la última entrega de La Guerra de las Galaxias se ha hecho la misma pregunta . Resulta que Rose Tico, la ingeniera de la Resistencia que apareció por primera vez en The Last Jedi y cuyo papel representaba la actriz Kelly Marie Tran, sale muy poco tiempo en The Rise of Skywalker. S i comparamos su papel en The Last Jedi, donde es uno de los miembros del elenco principal, con el de la nueva película, el de esta última parece absolutamente minúsculo.

Esto, comprensiblemente, ha molestado a muchos fans y espectadores en general , sobre todo porque la propia Tran fue víctima de una terrible campaña de acoso por su papel en la franquicia. Ahora, Chris Terrio, coguionista en The Rise of Skywalker, ha dado una explicación parcial de por qué Rose ha aparecido tan poco en el nuevo film

“Una de las razones por las que Rose tiene algunas escenas menos de las que nos hubiese gustado tiene que ver con la dificultad de usar las imágenes de Carrie Fisher tal y como habíamos querido ”, dijo Terrio a Awards Daily. “Queríamos que Rose fuese el ancla de la base rebelde que estuviese con Leia. Pensamos que no podíamos dejar a Leia en la base sin ninguno de los personajes principales que tanto nos gustan , por lo que Leia y Rose se quedaron trabajando juntas ... A medida que el proceso evolucionó, algunas escenas que habíamos escrito con Rose y Leia no cumplieron con el estándar de fotorrealismo que esperábamos. Esas escenas, desafortunadamente, tuvieron que quedarse fuera de la película”.

Esta explicación tiene sentido, pero aún muestra una enorme falta de consideración con el papel de Rose en la película. Después de haber proclamado que el personaje de Rose era una victoria para la diversidad e incluso haber sido promocionado por la propia D isney como el comienzo de una nueva era para la saga , parece poco aconsejable que la aparición de este personaje en la película dependa en exclusiva de que funcionen o no unos efectos especiales . Sobre todo, cuando la ausencia de ese personaje, parece que legitima las críticas más encarnizadas de algunos fans.

“Lo último que estábamos tra tando de hacer era dejar deliberadamente a Rose de lado. Nos encanta e l personaje y nos encanta Kelly, tanto que la dejamos junto a nuestra persona favorita de este universo , la generala Leia ”, dijo Terrio.

Incluso aunque se trate de un fallo honesto , parece una chapuza de producción que no debería darse en un proyecto de estas dimensiones .