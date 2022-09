By

By

El fin de semana de Labor Day es el final no oficial del verano en Estados Unidos, con parques y playas abarrotado s cada año . Pero este año, una localidad al noreste de Mississippi vio su último día de verano interrumpido por la amenaza de un avión de doble turbohélice lleno de combustible que se dirigía a estrellarse contra un Walmart local.

Alrededor de las 5 am del sábado, Cory Wayne Patterson robó un Beechcraft King Air C90A y despegó del Aeropuerto Regional de Tupelo , en Mississippi. WREG informó de que Patterson, de 29 años, llevaba trabajando en el aeropuerto como repostador de aviones la última década. Pudo despegar sin ningún problema ya que la torre de control del aeropuerto generalmente no cuenta con personal hasta las 6 am. Quince minutos después de su vuelo, Patterson llamó al 911 y amenazó con estrellar el Beechcraft contra un Walmart local. La policía respondió de inmediato, evacuando el Walmart y sus alrededores .

Mientras los lugareños grababan y fotografiaban a Patterson sobrevolando el cielo sobre el Walmart, las autoridades locales descubrieron que había publicado un mensaje de despedida en Facebook. Patterson publicó: “Lo siento . Nunca quise herir a nadie. Amo a mis padres y a mi hermana, esto no es tu culpa. Adiós ”. Los negociadores de la policía pudieron ponerse en contacto con Patterson y convencerlo de que aterrizara el avión de manera segura después de cinco horas en el cielo, pero había un problema. No tenía idea de cómo hacerlo . Patterson recibió alguna instrucción de vuelo pero no era un piloto con licencia.

Advertisement

Las autoridades trajeron a un piloto para guiar a Patterson durante el aterrizaje. Regresó al aeropuerto regional de Tupelo y estuvo a punto de bajar , pero abortó el aterrizaje. Cuando pudieron volver a contactar con la aeronave, el Beechcraft había aterrizado en un campo cercano. El avión resultó dañado pero intacto, y Patterson resultó ileso. Ahora enfrenta cargos por hurto mayor y amenaza terrorista. También podría enfrentar cargos federales a medida que la Administración Federal de Aviación investiga el incidente.