Rob Dobi es el trol del año. El ilustrador y tuitero llamó a un programa conservador de la radio local de Nashua, en New Hampshire, y pronunció un discurso lleno de bandas de punk sin que nadie se diera cuenta.

Banderas de Estados Unidos, un colaborador con una gorra similar a la de Donald Trump y una programación centrada en “la vida, la familia, la fe y la libertad”. El programa de entrevistas matinal ‘Life with Liz’ recibió el viernes la llamada de un supuesto republicano llamado Bill que tenía algo que decir sobre los “liberales”.

Detrás de Bill se escondía el bromista Rob Dobi, que no era tan conservador como dijo ser, pero se había propuesto nombrar tantas bandas punk como pudiera antes de que los presentadores se dieran cuenta. Atentos a su discurso:

“Uno de mis principales problemas es que soy republicano [Republica] en un área bastante liberal, y siento que todos están en mi contra [Against Me!], así que creo que lo que tenemos que hacer es escuchar lo que nos dijeron nuestros descendientes [Descendents]. Porque en el pasado, nos negamos a vivir una vida de agonía [Life of Agony]. Estoy harto de todo [Sick of It All]. Estoy harto de que la gente piense que solo somos una amenaza menor [Minor Threat]. Ya basta de f ugazi [Fugazi]. Muchas de estas personas simplemente tienen cerebros defectuosos [Bad Brains], son inadaptados [Misfits] que ondean la bandera negra [Black Flag] y son prácticamente anti-banderas [Anti-Flag]. Creo que tenemos que converger [Converge] y ayudar a la juventud de hoy [Youth Of Today] porque cada vez que parpadeas, 182 [Blink-182] niños desaparecen, así que no creo que debamos seguir siendo explotados [Exploited]. Tenemos que levantarnos contra [Rise Against] ellos, o ellos tendrán que lidiar con la caída, chico [Fall Out, Boy]. Los dejo. Voy a salir a atrapar [Catch] algunos peces grandes de carrete [Reel Big Fish], pero no si saben rancio [Rancid]”.