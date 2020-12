A la izquierda del cuadrilátero, el autoproclamado maestro de tai chi que desafió a un popular luchador chino de MMA en un ring. A la derecha, el famoso luchador Xu Xiaodong. La pelea da comienzo sobre el minuto 27:30 , y no pestañeen porque se la van a perder.



Porque la tan esperada pelea tuvo lugar en el sur de China y terminó poco después de que el maestro de tai chi Chen Yong recibiera un golpe en la cara del luchador de MMA, tan solo diez segundos después de que comenzara el combate.

Veamos la épica batalla:



La pelea se ha hecho viral en muy poco tiempo por la historia que había detrás . El Tai Chi es un arte marcial basado en el concepto del yin y el yang, popularmente utilizado en todo el mundo como una forma de meditación y ejercicio. Sin embargo, en el año 2018 Chen afirmó que su escuela de tai chi podría aplicarse en un combate real.



Chen decía que el “jin” le daba una fuerza interior que podría utilizarla en el boxeo, la lucha libre, jiu-jitsu brasileño y Muay Thai. Ahora, y tras la pelea, el hombre se ha excusado diciendo que perdió “porque estaba cegada por el sol y el suelo”:



En el momento en que entré en la jaula me di cuenta de que el suelo era demasiado suave. He estado practicando durante un año sobre superficies duras, superficies blandas inhiben el tai chi. El poder y la fuerza que viene de tai chi no se pueden encontrar en superficies blandas.