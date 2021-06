Foto : Blue Origin

Alguien con mucho dinero acaba de desembolsar la notable cantidad de 28 mil lones de dólares para viajar al espacio en compañía del que ya es el hom bre más rico del planeta, Je ff Be zos, a bordo del vehículo suborbital New Shepard. La compañía no ha hecho pública la identidad del ganador de la subasta, pero asegura que revelará ese detalle en las próximas semanas.



Advertisement

El mes pasado, Blu Origin anunció que subastaría un asiento en su primer vuelo tripulado en el que también viaja el propio fundador de la compañía y actual CEO de Amazon, Jeff Bezos y su hermano Mark.

La subasta tuvo lugar en tres fases que concluyeron este pasado sábado. A su término, la directora de venta de vuelos suborbitales de Blue Origin, Ariane Cornell, dio las gracias al ganador y explicó que el dinero de la puja será donado integramente a la organización sin ánimo de lucro Club for the Future que promueve precisamente la educación científica (STEM) entre las nuevas generaciones con el objetivo de contribuir a la vida humana en el espacio.

El equipo de Blue Origin está ansioso de dar las gracias personalmente a nuestro primer cliente. Viajará con Jeff Bezos y su hermano Mark en el primer e histórico vuelo de la New Shepard, que tendrá lugar dentro de cinco semanas. El día 20 de julio será una fecha a recordar.

En el mismo comunicado de prensa, Blue Origin explicó que a la subasta se registraron 7.600 personas de 159 países. Es de suponer que todos ellos tenían la cantidad mínima de cinco millones de dólares que costaba el pasaje.

La identidad de este pasajero ha sido y sigue siendo un misterio. El vuelo inaugural de la New Shepard llevará a bordo cuatro pasajeros aunque dispone de capacidad para seis y no lleva pilotos. Todos los sistemas son automáticos. La identidad de los tripulantes será hecha pública en las próximas semanas antes del lanzamiento.

El vuelo de la New Shepard no la llevará a órbita, sino un poco más abajo. Técnicamente cruzarán la denominada Línea Kármán, una frontera a 100km de altura que cualifica el viaje como vuelo suborbital. La tripulación pasará alrededor de 11 minutos a esa altura, lo que permitirá a los pasajeros disfrutar de unos momentos de gravedad reducida antes de regresar a tierra.

La compañía de Bezos no es la única que tiene la mirada puesta en el turismo espacial. Richard Branson y Elon Musk también compiten en esa carrera. Musk plantea lanzar un vuelo tripulado por civiles a finales de este mismo año a bordo de una cápsula Dragon. Para esa misma fecha Branson planea viajar al espacio a bordo de la VSS Unity en un vuelo de prueba. Los vuelos comerciales de Virgin comenzarán en 2022.