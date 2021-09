El mundo del arte puede llegar a ser tan subjetivo que lo que para una persona es “arte”, para otros es una tomadura de pelo. Un museo danés encargó a un artista reproducir una obra prestándole 84.000 dólares. El artista entregó dos lienzos en blanco definiendo el trabajo como arte conceptual.



Al parecer, en el marco de su exposición actual, el Museo de Arte Moderno Kunsten en Aalborg, Dinamarca, le había dado miles de dólares para reproducir una escultura antigua, pero el artista danés Jens Haaning terminó presentando la pieza Take the Money and Run.



S egún el acuerdo por escrito, Haaning recrearía un par de obras de arte que hizo en 2007 y 2010 y que representaban los ingresos anuales promedio de un austriaco y un danés, respectivamente. Sin embargo, cuando el museo abrió la caja que contenía la pieza de Haaning, encontraron dos lienzos vacíos... sin rastro de los billetes que habían prestado para la obra. Según el artista:



El trabajo es que les he quitado el dinero. No es un robo. Es un incumplimiento de contrato y el incumplimiento de contrato es parte del trabajo.

Haaning explicó que concibió Take the Money and Run en respuesta a la miserable remuneración ofrecida por el museo por su inclusión en la muestra. Según él, habría tenido que pagar él mismo 3.900 dólares para realizar las dos obras de arte antiguas, “y eso no capta el sentido de los originales”, cuenta, que presentaban una instantánea cuantitativa de un momento en el tiempo. Para Haaning:



¿Por qué deberíamos mostrar un trabajo que trata sobre Dinamarca ... hace 11 años, o uno que trata sobre la relación de Austria con un banco hace 14 años? Animo a otras personas que tienen condiciones laborales tan miserables como yo a hacer lo mismo. Si están sentados en un trabajo de mierda y no reciben dinero y en realidad se les pide que den dinero para ir a trabajar, entonces tomen la caja y salgan corriendo.

Mientras, el museo parece estar de acuerdo con la acción, al menos por ahora. Los lienzos vacíos de Haaning se encuentran entre las obras que se exhiben en Work it Out, la muestra sobre el papel de los artistas en el mercado laboral. Sin embargo, cuando termine la exposición en enero, el museo quiere que le devuelvan su dinero, como aparentemente estipula el contrato.



Haaning, por su parte, dice no tener planes de devolverlo. La respuesta de Lasse Andersson, el director de Kunsten, parece clara, “quiero darle a Jens el derecho [de decir] que ha creado una nueva obra por derecho propio. Pero ese no es el acuerdo que teníamos”, zanja. [Bloo mberg]