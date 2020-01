Un nuevo libro contará el oscuro pasado de Poe Dameron como traficante de especias

F oto : Disney

Nos encanta Poe Dameron. A ti también te encanta Poe Dameron. A todo el mundo le encanta Poe Dameron. Y aunque los cómics de Poe Dameron de Marvel nos enseñaron cosas sobre el piloto de Star Wars, pronto aprenderemos mucho más.

Un nuevo libro l lamado Star Wars: Poe Dameron: Free Fall está en manos del novelista y escritor de cómics Alex Segura, y contará la historia sobre la que escuchamos hablar por primera vez en The Rise of Skywalker. Ya sabes, cuando cuentan que Poe era un traficante de especias en Kijimi con Zorii Bliss y Babu Frik. Saldrá el 4 de agosto y Polygon habló con Segura sobre lo que prodemos encontrar .

“Esta historia no solo responde preguntas de The Rise of Skywalker, sino que también sirve para aclarar cosas como el origen de Poe Dameron que mucha gente nos ha estado pidiendo ”, dijo Segura. “El libro pasará mucho tiempo con Poe durante su adolescencia , y donde le vere mos convertirse en el hombre que conocimos al comienzo de The Force Awakens”.

Segura también sabe que él no es la primera persona encargada de construir la historia de Poe. “Además de las películas, también estoy realmente en deuda con el trabajo de escritores como Charles Soule, Greg Rucka y Rebecca Roanhorse, por nombrar algunos, que han desarrollado momentos clave en la vida de Poe y creado algunos saltos realmente emocionantes con los que puedo jugar” , dijo. Así que sí, la historia se combinará con otros libros, cómics y de más.

Esta será la portada del libro, obra de la artista Alice X. Zhang.

Imagen : Alice X. Zhang ( Disney Publishing )

Puedes leer más sobre el libro en Polygon.