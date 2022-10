By

Silent Hill ha regresado con nuevos juegos y el remake de un clásico. Konami anunció en un evento virtual de casi 50 minutos lo que es el futuro de la franquicia, incluyendo nuevos juegos y detalles sobre la próxima película de la saga. Los protagonistas fueron, sin duda, el remake de Silent Hill 2 y el nuevo Silent Hill F.

Silent Hill 2 debutó en la consola PlayStation 2 en el año 2001 y con el tiempo también llegó a otras plataformas, incluyendo una versión en HD de PlayStation 3 y Xbox 360, parte de la SIlent Hill HD Collection de 2012. Sin embargo, ahora Konami trabaja en un remake completo del juego, con gráficos de nueva generación y otras mejoras.

El remake de Silent Hill 2 llegará a PlayStation 5 y PC en exclusiva durante los primeros 12 meses tras su lanzamiento. Después, estará disponible para otras plataformas (es decir, Xbox). La versión moderna del juego está en desarrollo por los estudios de Bloober Team, responsables del interesante juego de terror The Medium.

Además de un remake y otros títulos y anuncios, Konami también dio un primer vistazo a lo que será el próximo gran juego de la saga, un título que han bautizado como Silent Hill F y luce perturbador y grotesco (en especial para quienes sufren de la llamada tripofobia).

Por ahora no tenemos muchos detalles del juego, más allá de que se desarrolla en Japón y no en el pueblo terrorífico que da nombre a la franquicia. El tráiler nos muestra a una chica cuyo cuerpo va mutando en algo horrible, rodeada de tentáculos y esporas. Es difícil de describir, así que podrás encontrar el tráiler de presentación a continuación. Silent Hill F aún no tiene fecha de lanzamiento, pero tendrá que estar a la altura de las expectativas de los fanáticos de la saga después de la cancelación de aquel prometedor juego de Silent Hill que Hideo Kojima y Guillermo del Toro estaban creando hasta su cancelación por parte del estudio.