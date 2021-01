F-35 Imagen : Dominio público

Se suele decir que el F-35, también conocido como Panther, y desarrollado bajo el programa Joint Strike Fighter para reemplazar el F-16 entre otros, es la joya de la corona de los aviones de combate, el más avanzado y el primero en utilizar nuevas tecnologías diseñadas para convertirlo en el caza más letal. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce.



Al menos eso parece tras la entrevista que ha realizado el medio Hush-Kit a un piloto de Panther. En la misma, el piloto anónimo revela una serie de características que no acaban de convencer a muchos profesionales.



La cabina, como se suele ver en las imágenes del F-35, luce espectacular repleta de pantallas que permiten mostrar una cantidad increíble de información sobre el caza con solo deslizar el dedo y personalizar los datos para adaptarlos a la misión en particular.



De hecho, el F-35 es el primer de su clase en hacer uso de la tecnología de pantalla táctil. Esto, en teoría, debería ser un gran avance, pero el piloto nos explica que se trata, al menos por ahora, en uno de esos casos donde la tecnología “de toda la vida”, la física, se adapta mejor.



Y es que, a diferencia de los interruptores de toda la vida que ocupan un espacio permanente en la cabina, las pantallas táctiles permiten reutilizar al instante el mismo espacio de la pantalla LCD. Dicho de otra forma, en unos segundos se puede usar una pantalla para obtener datos sobre las reservas de combustible y, al siguiente, ayudar a apuntar a una posición enemiga en la ladera de una montaña.



Como explica el piloto, esto contribuye a simplificar en gran medida la cabina y, en principio, a no abrumar al piloto con todos los interruptores físicos, diales y pantallas de un solo uso.



Sin embargo, explica, el problema de las pantallas táctiles es “la falta de retroalimentación táctil”. Según el piloto:



Los interruptores tienen un clic agradable y satisfactorio que instantáneamente te permite saber que se activaron correctamente. Casi todos los que tienen un smartphone han tocado un botón virtual en una pantalla táctil, esperando un resultado ... que luego no ocurre. En mi caso no pude obtener el resultado que quería de la pantalla táctil aproximadamente el 20 por ciento de las veces. En la actualidad, estoy presionando la parte incorrecta de la pantalla aproximadamente el 20 [por ciento] del tiempo en vuelo debido a una identificación errónea o, más comúnmente, a que mi dedo se empuja en turbulencia o en G. Uno de los mayores inconvenientes es que no puedo apoyar la mano contra nada mientras escribes; piensa en lo sencillo que es escribir en un teléfono con los pulgares en lugar de intentar apuñalar un teclado virtual en una tableta grande con solo el dedo índice.

Y no solo se da el problema de la pantalla táctil. El piloto cuenta que también hay fallos en el nuevo casco personalizado de 400K que reemplaza la pantalla de visualización frontal (HUD) y las pantallas de sensor.



¿La razón? El piloto cuenta que los HUD antiguos son superiores debido a su capacidad para mostrar mejor la información sin la necesidad de “encogerla” para que se ajuste al campo de visión del casco.



Además y por último, aparentemente la función de reconocimiento de voz tampoco se usa por completo, “no me ha parecido útil. Puede que funcione bien en tierra en un banco de pruebas, pero bajo G en vuelo no es algo en lo que haya encontrado que funcione de manera lo suficientemente consistente como para confiar, y tampoco he conocido a nadie que la use”, zanja. [Hush-Kit via Popular Mechanics] el piloto.