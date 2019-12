Un programador encuentra en Twitch a alguien jugando el juego que creó en 1994, cuando tenía 12 años

En 1994, un aprendiz de programador llamado Rick Brewster creó un juego llamado The Golden Flute IV: The Flute of Immortality. Pasaron los años y Brewster dio aquella primera práctica por perdida hasta que hace solo una semana descubrió a un streamer de Twitch jugándolo.

El programador no podía ocultar su sorpresa en su cuenta de Twitter. Brewster daba el juego por perdido. De hecho, la única copia en formato físico que existe en el mundo está en el interior de varios disquetes de 3,5 pulgadas que hoy languidecen en alguna caja en casa de sus padres.

Brewster creó The Golden Flute IV: The Flute of Immortality cuando solo tenía 12 años. El juego fue creado en DOS sobre un Tandy 1000 TL/2, una computadora ordenador clónica de los IBM de la época. El juego es una aventura de rol conversacional en la que el jugador elige una clase de personaje y explora diversas mazmorras derrotando enemigos y comprando nuevos objetos en pueblos cercanos. El jugador de inspiró en una aventura que encontró en un libro de 1984 pensado precisamente para enseñar a programar aventuras conversacionales.

¿Cómo llegó su juego a estar en el streaming de un especialista en juegos raros llamado Macaw? La respuesta la tiene su primo. Cuando Brewster creó el juego, solo hizo una copia física, pero comprimió los archivos de instalación y se los envió a su primo por correo electrónico. Según el propio programador ha explicado a Kotaku, su primo no recuerda haber subido el juego a ninguna BBS de la época , pero tuvo que hacerlo, porque The Golden Flute IV acabó en el archivo Frostbyte, una colección de juegos viejos que forma parte de The Internet Archive. Al parecer alguien reparó en el juego y lo incluyó en Cream of the Crop V, una recopilación de juegos shareware creada en 1994 que, como otras de su clase, se compartió a través de la red Fidonet.



Macaw encontró el juego y lo jugó durante un rato como parta de su show sobre juegos raros y antiguos. El propio streamer comentaba que The Golden Flute IV no estaba muy equilibrado y que parecía el intento de alguien por crear su primer juego. No sospechaba cuán en lo cierto estaba. A día de hoy, Brewster es un programador bastante conocido por ser el creador de Paint.net, una alternativa gratuita a Microsoft Paint con algunas funciones adicionales similares a las de Photoshop o Gimp. El programador ya ha comentado que pondrá a disposición de la comunidad las primeras entregas del juego. De momento, y si tienes curiosidad por probar The Golden Flute IV: The Flute of Immortality, puedes hacerlo aquí mismo desde un emulador web de DOS.