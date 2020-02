Un reportero sale en directo sin darse cuenta de que tiene los filtros de Facebook activados

Filed to:

El aluvión de emisiones en directo de bajo presupuesto ha vuelto a cobrarse una víctima: la dignidad de un reportero de televisión de Carolina del Norte que olvidó desactivar los extravagantes filtros de re alidad aumentada de Facebook antes de salir al aire para informar sobre algunas nevadas inusuales en la zona.

El reportero de WLOS ABC 13, Justin Hinton, no tenía ni idea de que el filtro estaba activado cuando comenzó su emisión en vivo desde Asheville, Carolina del Norte, para hablar sobre la primera nevada importante de la ciudad. En áreas donde las nevadas fuertes no son comunes, y los conductores no están acostumbrados a las condiciones resbaladizas, reportajes como este pueden ser una forma útil de recordar que hay que tener mucho cuidado al conducir.

Desafortunadamente, cualquier gravedad que Hinton intentara imbuir en el directo se volvió completamente irrelevante por el hecho de que durante todo el minuto de emisión, su cabeza y su cara fueron mejoradas con extravagantes efectos de realidad aumentada que incluyen un casco de piloto espacial, ojos saltones gigantes y lo que parece ser un cambio de imagen inspirado en el último fracaso de Hollywood, Cats .

No fue hasta que terminó la emisión en directo que Hinton se dio cuenta de que algo había salido mal, a juzgar por la avalancha de comentarios de usuarios de Facebook que lo vieron todo en tiempo real. Afortunadamente, los filtros no eran particularmente vergonzosos. Aunque seguro le tomará un tiempo superar el error, no hay duda de que sus habilidades como reportero están llegando a mucha más gente de lo normal gracias a que el clip se ha hecho viral.